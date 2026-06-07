الرئيس السيسي يتفقد مقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الجديدة لمتابعة الجاهزية التشغيلية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جولة تفقدية داخل مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار متابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الجاهزية والاستعداد داخل المنشأة، وفق ما أفادت به قناة “إكسترا نيوز”.

وخلال الجولة، تابع الرئيس معدلات التنفيذ والتجهيزات داخل المقر، الذي يُعد واحدًا من أهم المراكز الحديثة في منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات على مستوى الدولة. كما اطّلع على أحدث ما تم تنفيذه من أنظمة تكنولوجية متقدمة تم دمجها داخل المنشأة بما يتماشى مع المعايير العالمية.

ويُعد مقر القيادة الاستراتيجية إضافة نوعية للبنية التحتية السيادية، حيث يضم منظومات معلومات متطورة وشبكات تحكم مركزية، تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأزمات وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار في مختلف الظروف، بما يضمن حماية مؤسسات الدولة ودعم قدرتها على التعامل مع التحديات الطارئة.

وأكدت قناة “إكسترا نيوز” في تغطيتها أن المقر يمثل خطوة مهمة في تطوير قدرات الدولة في مجالات القيادة والسيطرة، ويعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية في إدارة شؤونها الاستراتيجية.