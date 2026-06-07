أحمد موسى: مقر القيادة الإستراتيجية حاجة عملاقة.. الدولة لازم تكون بهذا الحجم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة مفاجئة لمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة جاهزية القدرات العسكرية للقوات المسلحة، والتأكد من كفاءة برامج التدريب والتعليم للقوات.

وخلال الزيارة، التقى الرئيس عدداً من طلبة الأكاديمية العسكرية واطمأن على سير البرامج التعليمية التي يدرسونها، كما ناقش معهم مدى كفاءتهم البدنية واستعدادهم للمهام المختلفة.

مقر القيادة الاستراتيجية

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إلى أن مقر القيادة الاستراتيجية هو مشروع فكر فيه الرئيس السيسي منذ كان وزيراً للدفاع، موضحاً أن ما يتعلق بالمقر لا يتم الإعلان عنه بالكامل للعامة حفاظاً على السرية.

أعلى مستوى من التنظيم

وأضاف موسى أن المقر ضخم ويعد صرحاً استراتيجياً لإدارة الدولة، ويحتوي على مخازن استراتيجية مهمة، مؤكداً أن الدولة تعمل على أعلى مستوى من التنظيم والتجهيز لضمان الاستعداد الدائم.

الطابع الاستراتيجي للمشروع

واختتم موسى تصريحاته قائلاً: "العمل في الدولة غاية في الأهمية، والجهود مستمرة على قدم وساق، والدولة حين تعمل لا تعلن عن كل تفاصيلها"، في إشارة إلى الطابع الاستراتيجي للمشروع وجهود القيادة الوطنية في تعزيز الأمن والاستقرار.