أحمد موسى: إشادات عالمية بمنتخب مصر أمام البرازيل.. وإيجابيات قوية قبل كأس العالم رغم بعض الأخطاء الدفاعية

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، أن المنتخب الوطني خرج بعدد من المكاسب المهمة من مباراته الودية أمام منتخب البرازيل، رغم الخسارة، مشيرًا إلى وجود بعض الملاحظات الفنية البسيطة خاصة في الخط الخلفي.

الدفاع والهجوم بشكل جيد

وقال موسى إن المنتخب المصري قدم أداءً قويًا في فترات عديدة من اللقاء، ونجح في مجاراة واحد من أقوى منتخبات العالم، لافتًا إلى أن الفريق أظهر شخصية واضحة وقدرة على التحول بين الدفاع والهجوم بشكل جيد.

مواجهة منتخبات بحجم البرازيل

وأوضح أن هناك بعض الأخطاء الدفاعية التي تحتاج إلى معالجة قبل المباريات الرسمية، مؤكدًا أن مثل هذه الأخطاء طبيعية عند مواجهة منتخبات بحجم البرازيل التي تمتلك سرعة وقوة هجومية كبيرة.

صناعة أكثر من فرصة خطيرة

وأضاف أن النجم محمد صلاح كان له تأثير واضح في اللقاء، حيث ساهم في صناعة أكثر من فرصة خطيرة، إلى جانب دوره القيادي داخل الملعب، مؤكدًا أن وجوده يمثل فارقًا كبيرًا في أداء المنتخب.



وأشار إلى أن المباراة شهدت تألق عدد من اللاعبين، وقدرة المنتخب على الوصول إلى مرمى البرازيل في أكثر من مناسبة، مع وجود فرص كانت قابلة للتحويل إلى أهداف.

أداء المنتخب المصري

وأكد موسى أن الصحف العالمية أشادت بأداء المنتخب المصري، حيث وصفت المواجهة بأنها اختبار قوي للفراعنة قبل كأس العالم، مشيرًا إلى أن بعض العناوين الدولية أكدت أن مصر قدمت أداءً مشرفًا أمام البرازيل رغم الخسارة.

المنافسة في الاستحقاقات القادمة

واختتم بأن هذه التجربة القوية تمنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن فرصة مهمة لتقييم الأداء، ومعالجة الأخطاء، وبناء فريق قادر على المنافسة في الاستحقاقات القادمة، مؤكدًا أن المنتخب يسير في اتجاه إيجابي قبل كأس العالم.