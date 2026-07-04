أعلى مركز قيادي في الدولة.. القيادة الاستراتيجية مقر إدارة مصر خلال الحرب والأزمات

علق اللواء طيار اركان حرب هشام حلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، على افتتاح "الاوكتاجون"، مركز القيادة الاستراتيجية، قائلا: مقر القيادة الاستراتيجية هو أعلى مركز قيادة على مستوى الدولة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المركز يربط بين القيادة السياسية والأمنية والعسكرية وكافة القيادات الأخري، متابعا: المركز يدار منه كافة الأعمال في حالة الحرب والأزمات.

وأكمل: المركز يتنبأ بأي حدث من بداية حتى اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه، مضيفا: الدولة كان لها رؤية كبيرة من خلال نقل كافة مؤسسات الدولة إلى عاصمة تتميز بالبنية التحتية التكنولوجية العالية والرقمنة ومؤمنة بشكل كبير، لتعزيز السرعة والكفاءة والدقة.

ولفت إلى أنه تم تحديث العديد من الأمور الخاصة بالنواحي العسكرية، مثل تحديث القواعد العسكرية ومنظومة التسليح، ومنظومة التأهيل العسكري ومراكز التدريب، بالإضافة إلى تحديث مراكز القيادة، وذلك لتعزيز العمل العسكري بشكل دقيق.