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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: «الأوكتاجون» منظومة قيادة إستراتيجية تعزز أمننا القومي

محمد عبد العال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ
محمد عبد العال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الإستراتيجية للقوات المسلحة المصرية «الأوكتاجون» في العاصمة الإدارية اليوم، يعد إنجازًا وطنيًا جديدًا يجسد رؤية الدولة المصرية في بناء مؤسسات قوية وعصرية قادرة على حماية الأمن القومي ومواكبة التطورات المتسارعة في عالم يشهد تحديات غير مسبوقة، موضحاً أن هذا الصرح العملاق لا يمثل مجرد منشأة عسكرية حديثة، بل يعكس فلسفة الدولة في الاعتماد على التخطيط العلمي والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير منظومة القيادة والسيطرة، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على إدارة مختلف الملفات بكفاءة وسرعة ودقة.

وأشار أبو النصر في بيان له اليوم، إلى أن إنشاء «الأوكتاجون» داخل العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على بناء بنية مؤسسية متكاملة، تجمع بين التطوير العمراني والتقدم التكنولوجي وتعزيز القدرات الدفاعية، مضيفاً أن تصميم المقر وفق أحدث المعايير العالمية، وما يضمه من منظومات رقمية متطورة وشبكات اتصالات مؤمنة ومراكز بيانات حديثة، يعكس حجم ما وصلت إليه الدولة المصرية من تقدم في بناء مؤسساتها، ويؤكد حرص القيادة السياسية على امتلاك أدوات حديثة تدعم سرعة اتخاذ القرار وتضمن التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن طبيعة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها الحروب السيبرانية وحروب الجيلين الرابع والخامس، فرضت على الدول تطوير أدواتها الدفاعية وآليات إدارة الأزمات، وهو ما أدركته الدولة المصرية مبكرًا، فعملت على إنشاء مركز قيادة إستراتيجي متكامل يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة القيادة والسيطرة، ويعزز جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف المتغيرات، ويحافظ على استقرار الوطن ومقدراته في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

وأكد أبو النصر أن المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراحل تنفيذ المشروع منذ انطلاقه تعكس إيمان القيادة السياسية بأن قوة الدول لا تقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما بقدرتها على التخطيط والاستعداد للمستقبل. كما تعكس حرص الدولة على توفير أحدث الإمكانات للقوات المسلحة المصرية، التي تواصل أداء دورها الوطني في حماية حدود البلاد وصون أمنها القومي، بما يرسخ مكانة مصر كدولة تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة مختلف التحديات بكفاءة واقتدار.

مصر ماضية بثبات في بناء قوة شاملة ترتكز على العلم والتكنولوجيا 

 

واختتم عضو مجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن افتتاح «الأوكتاجون» يمثل رسالة واضحة بأن مصر ماضية بثبات في بناء قوة شاملة ترتكز على العلم والتكنولوجيا والتخطيط الإستراتيجي، وأن ما تحقق في هذا المشروع يعزز الثقة في قدرة الدولة على حماية أمنها واستقرارها، ويدعم مكانتها الإقليمية والدولية، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تواصل تنفيذ مشروعاتها الوطنية الكبرى وفق رؤية طموحة تستهدف بناء دولة قوية وحديثة قادرة على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للأجيال القادمة . 

محمد عبد العال أبو النصر مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن العاصمة الإدارية

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