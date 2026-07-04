حزب الجيل: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية نقلة نوعية تُرسخ ريادة مصر العسكرية

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن افتتاح الدولة المصرية لمقر القيادة الاستراتيجية الجديد بالعاصمة الإدارية يُمثل تجسيدًا حيًا لرؤية القيادة السياسية الثاقبة في بناء دولة قوية قادرة على مجابهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة بنظم القرن الحادي والعشرين.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن افتتاح هذا المقر الاستراتيجي، الذي يضم 13 منطقة ومبنى رئيسيًا، ليس مجرد نقلة جغرافية، بل هو تحول تكنولوجي وعسكري وتكتيكي غير مسبوق في منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات العسكرية، مؤكدًا أن مصر اليوم تثبت للعالم أجمع أنها تمتلك البنية التحتية الأكثر تطورًا والأحدث عالميًا لإدارة العمليات ومواجهة الأزمات.

افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية تحول تكنولوجي وتكتيكي غير مسبوق

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن هذا الصرح يضمن تسريع عملية اتخاذ القرار العسكري والأمني بدقة فائقة وبأعلى معايير الجاهزية، مما يمنح قواتنا المسلحة الباسلة تفوقًا نوعيًا يضاف إلى سجلها الحافل في حماية مقدرات الوطن.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس فلسفة "الجمهورية الجديدة" التي لا تكتفي بمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقط، بل تدرك تمامًا أن التنمية المستدامة لا بد لها من قوة عسكرية غاشمة ونظم أمنية فائقة الذكاء لحمايتها وصونها.

وهنأ القيادة السياسية، ورجال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بهذا الصرح الاستراتيجي الذي يحق لكل مصري وعربي أن يفخر به، ليبقى الأمن القومي المصري، كما كان دائمًا، عصيًا على الاختراق وحصنًا منيعًا للأمة بأسرها.