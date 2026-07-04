إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

أحيا الفنان إيهاب توفيق، مساء أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا ناجحًا في الزمالك، وسط حضور جماهيري كامل العدد، في ليلة امتزجت فيها الأجواء الفنية بالحماس الوطني، عقب تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بمونديال كأس العالم.

وحرص إيهاب توفيق على الظهور على المسرح مرتديًا قميص منتخب مصر، معبرًا عن دعمه واعتزازه بالمنتخب الوطني، وقدم التهنئة للاعبين والجهاز الفني بعد التأهل، متمنيًا لهم مواصلة المشوار وتحقيق نتائج تليق باسم الكرة المصرية.

تفاصيل حفل إيهاب توفيق

وشهد الحفل لحظات مميزة، بعدما ردد الجمهور هتافات تشجيعية لمصر والمنتخب الوطني، وسط تفاعل كبير من إيهاب توفيق، الذي شارك الحضور الاحتفال بهذه المناسبة، لتتحول الأمسية إلى لوحة جمعت بين الفن والانتماء الوطني.

وافتتح إيهاب توفيق الحفل بأغنيته الشهيرة "سحراني"، قبل أن يقدم مجموعة من أبرز أعماله التي تفاعل معها الجمهور، من بينها "عامل عاملة"، و"داني"، و"مشتاق"، فيما حصدت أغنية "تترجى فيا" تفاعلًا استثنائيًا، حيث رددها الحضور معه وسط أجواء من الحماس والتصفيق.

حضر الحفل مدير أعمال الفنان إيهاب توفيق، تامر عبد المنعم، الذي تابع تفاصيل الأمسية، والتي اختتمت وسط إشادات واسعة بالتنظيم والإقبال الجماهيري الكبير، ليؤكد إيهاب توفيق مجددًا مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء الذين يحافظون على حضورهم القوي وتواصلهم الدائم مع جمهورهم.