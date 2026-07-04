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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يحتاج إلى شهور.. إنجى عبد الله تكشف تطورات حالتها الصحية | خاص

إنجي عبد الله
إنجي عبد الله
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة إنجي عبد الله عن تطورات حالتها الصحية بعد المضاعفات التى ألمت بها نتيجة مرضها بالسرطان والذى أثر الى حد ما على الحركة. 

وقالت إنجي عبد الله فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "بالنسبة للحركة تحسنت إلى حد ما ولكن مازالت أستعين بشخص من أجل مساندتى فى الحركة خاصة ان العلاج بالكيماوي يؤثر بعض الشيئ على الجسم. 

وأما عن آخر التطورات الخاصة بالمرض نفسه أوضحت إنجي عبد الله : أن هذا المرض يحتاج الى فترة طويلة من أجل معالجته وأنا حاليا فى مرحلة علاج المضاعفات أو ما أفسده المرض أو الورم فى الجسد ولكن المرض ذاته يحتاج الى شهور من أجل التعافي منه وهذا ما أوضحه الى الأطباء. 

وأضافت إنجي عبد الله : هناك بعض الأمور التي مرتت بها أيضا على المستوي الشخصي تسبب فى عدم تحسن حالتي بشكل أسرع منها صدمتها عند علمى بمرض شقيقتي، ولكن أتمنى ان يستجيب جسدى للعلاج وأدعو جمهوري العزيز ان يدعو الى بالشفاء العاجل من هذا المرض. 

مرض إنجي عبد الله 

وقد كشفت الفنانة إنجي عبد الله، ملكة جمال مصر السابقة، عن تفاصيل صعبة مرت بها بعد انفصالها عن زوجها في عام 2018، مشيراً أنه لم يساندها في أصعب مراحل حياتها خلال رحلة علاجها من الورم الحميد في المخ.

وقالت إنجي، في منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، إنها اكتشفت إصابتها بالمرض عقب الطلاق، وبدأت أولى مراحل علاجها في عام 2019 برفقة أسرتها فقط، مشيرة إلى أن طليقها لم يكن موجودًا في هذه المرحلة، ولم يبدِ أي استعداد لمساعدتها، بل تزوج من أخرى قبل مرور عام كامل على الانفصال.

وأضافت إنجي: "هو عمل فرح كبير، وأنا كنت وقتها في منتصف جلسات العلاج، وعرفت عن الفرح من صور اتنشرت عند أصدقاء مشتركين، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لي".

وأكدت أنها وقعت على أوراق التنازل عن كافة حقوقها المالية بعد الطلاق، ولم تتلق أي دعم مادي خلال فترة مرضها، مضيفة أنها عادت إلى مصر نهاية عام 2019 مع والدتها.

وكانت قد كشفت الفنانة إنجي عبدالله مؤخرا  عن تفاصيل صادمة ومؤلمة من معركتها الطويلة مع ورم حميد في جذع المخ، مؤكدة أن حالتها الصحية تزداد سوءًا، وأن الأطباء باتوا عاجزين عن تقديم علاج فعال لها، ما دفعها للجوء إلى الدعاء والتمسك بالأمل في عناية الله فقط.

وقد شاركت إنجي عبد الله ملكة جمال مصر السابقة، في منشور مؤثر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أوضحت إنجي أنها تخضع حاليًا لمحاولة علاجية ثانية منذ ستة أشهر، بعدما عادت أعراض الورم الذي أصيبت به للمرة الأولى عام 2019، بشكل أكثر شراسة وقسوة.

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