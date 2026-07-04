نيفين وغادة ورضا رجب يحتفلون بتأهل مصر لدور الـ 16 بكأس العالم

حرصت المطربة نيفين رجب وشقيقتها المطربة غادة رجب وزوجها الشاعر عبد الله حسن، والمايسترو رضا رجب، والشاعر الكبير جمال بخيت على الاحتفال بفوز منتخب مصر في كأس العالم وتأهله لدور الـ16 وذلك عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

ونشرت نيفين فيديو من الاحتفال بالإضافة إلى مجموعة من اللقطات النى جمعت بينهم جميعا تعبيرا عن فرحتهم بفوز مصر.

وكتبت نيفين على حسابها عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام : رجال الفراعنة يواصلون كتابة التاريخ، ويحققون فوزًا مستحقًا على منتخب أستراليا بعد أداء بطولي وروح قتالية حتى اللحظة الأخيرة.. كل الدعم لمنتخبنا الوطني في المشوار القادم.. الحلم مستمر بإذن الله.

آل رجب يحتفلون بفوز منتخب مصر

فوز منتخب مصر

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم لأول مرة فى تاريخه، بعد تغلبه على نظيره منتخب أستراليا بنتيجة بركلات الترجيح 4-2 فى المباراة التى أقيمت باستاد دالاس بولاية تكساس.