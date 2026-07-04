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سحر رامي: أنا بعت دهبي وممتلكاتي ومعنديش أي حاجة في البيت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سحر رامي: أنا بعت دهبي وممتلكاتي ومعنديش أي حاجة في البيت

سحر رامي
سحر رامي
أحمد إبراهيم

صدمت الفنانة سحر رامي جمهورها بالتصريحات النارية التى أطلقتها والتى توضح فيه فلسفتها فى الحياة وسر بيعها ممتلكاتها. 

وقالت سحر رامي فى لقاء ببرنامج أسرار النجوم : “أنا مش عايزة حاجة أنا معنديش دهب أنا بعت كل الدهب اللي كان عندي، مكنتش مضطرة أبيعهم لكن مسكت كل الدهب بتاعي ومعنديش حاجة مش عايزة يبقى عندي حاجة خايفة عليها مش عايزة المقتنيات والأملاك مش عايزة بيت في الساحل وبيت في السخنة ليه هعيش هنا وهنا هعيش في حتة واحدة وفي الآخر الواحد قاعد في أوضة”. 

وأضافت سحر رامي : “أنا مبقتش عايزة حاجة معنديش الهلع دا وانصح كل الناس ميبقاش عندهم الرغبات دي، معنديش حاجة في البيت أخاف عليها حد يسرقها”. 

سحر رامي تتحدث عن المرأة 

من ناحية أخرى أكدت الفنانة سحر رامي أن إنصافها للمرأة في آرائها نابع من قناعات وتجارب إنسانية شاهدتها منذ الصغر، وليس نتيجة معاناة شخصية، مشيرة إلى أنها عاشت حياة مستقرة وسعيدة مع زوجها الراحل حسين الإمام.

وقالت سحر رامي،  خلال لقائها مع الإعلامية راندا فكري، ببرنامج «الحياة إنت وهي»، المذاع عبر قناة الحياة، إنها لم تتوقع أن يُنظر إلى مواقفها باعتبارها مجرد دفاع عن المرأة، مؤكدة أنها تتعاطف مع الآخرين وتدرك حجم التحديات التي تواجهها بعض الزوجات في حياتهن اليومية.

وأوضحت أنها تأثرت منذ سنوات طويلة بما كانت تراه من قصص وتجارب حولها، سواء بين الأقارب أو الأصدقاء، خاصة حالات الانفصال التي كانت تتحمل فيها المرأة مسؤولية تربية الأبناء بينما يبدأ الرجل حياة جديدة، مؤكدة أن هذه المشاهد تركت أثرًا كبيرًا في تكوين رؤيتها للحياة والعلاقات الإنسانية.

وأضافت أنها تميل بطبيعتها إلى التفكير العقلاني وعدم الانسياق وراء الاندفاع العاطفي، لافتة إلى أن هذا الأمر ساعدها على بناء علاقة ناجحة مع زوجها الراحل حسين الإمام، حيث كانا يتشاركان طريقة التفكير نفسها رغم اختلاف طبيعة كل منهما كرجل وامرأة.

وكشفت الفنانة عن أن زوجها كان يؤمن بمبدأ العدل والاحترام المتبادل، ولم يحاول يومًا حرمانها من ممارسة عملها الفني، موضحة أنه كان يرى أن من حقها الاستمرار في المجال الذي تحبه، تمامًا كما يرفض أن يُحرم هو من شغفه وعمله.

وأوضحت أن التفاهم الحقيقي بين الزوجين يقوم على احترام رغبات الطرف الآخر ودعمه، معتبرة أن العدالة والتقدير المتبادل كانا من أهم أسرار نجاح علاقتها الزوجية واستقرارها على مدار سنوات.

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