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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد ومكان عزاء المنتج الفني ياسر صبحي

ياسر صبحي
ياسر صبحي
محمد سعيد

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا صحفيا أعلنت فيه عن موعد عزاء المنتج الفني ياسر صبحي، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة.

وكتبت نقابة المهن السينمائية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «عزاء الزميل المنتج الفني ياسر صبحي غدا الأحد 5/ 7/ 2026 بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

جنازة المنتج ياسر صبحي 

وكانت نقابة المهن السينمائية قد نعت الراحل ياسر صبحي في وقت سابق، مؤكدة خبر وفاته أمس، من خلال منشور رسمي عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك«، فيما شُيعت جنازته عقب صلاة العصر من مسجد أبو المكارم بمنطقة صلاح سالم، وسط حضور عدد من أسرته وأصدقائه وبعض العاملين في الوسط الفني.

ملابسات رحيل ياسر صبحي 

من ناحية أخرى قررت جهات التحقيق المختصة بمدينة السادس من أكتوبر، التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة وفاة المنتج السينمائي ياسر صبحي، داخل حمام سباحة نادي وادي دجلة عقب تعرضه لحادث مفاجئ بمحيط حمام السباحة، أسفر عن وفاته.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة داخل النادي ومحيط مكان الحادث، واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.

كشفت المعاينة الأولية أن الراحل لم يتعرض للغرق، وإنما كان يسير بمحيط حمام السباحة داخل النادي، قبل أن يختل توازنه ويسقط، ما أدى إلى ارتطام رأسه بحافة حمام السباحة، وإصابته بكسور أفقدته الوعي في الحال.

وأفادت التحريات الأولية بأن المنتج السينمائي، البالغ من العمر نحو خمسين عامًا والمقيم بمنطقة الهرم، جرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث خضع لمحاولات إنعاش بصدمات كهربائية خلال نقله بسيارة الإسعاف، إلا أنه فارق الحياة داخل قسم الطوارئ متأثرًا بإصابته.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بوجود حالة غرق داخل النادي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم إجراء المعاينة الأولية وفتح محضر رسمي بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال المختصين.

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