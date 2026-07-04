مجدي عبد الغني: ضربة جزاء محمد صلاح وقعت قلبنا.. ومستر إكس مش ممكن يتنسي

قدم مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، التهنئة لمنتخب مصر بعد تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال مجدي عبد الغني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يا مساء الأنوار من المونديال" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن منتخب مصر استحق التأهل بعد الأداء الذي قدمه أمام أستراليا، متمنيًا مواصلة المشوار بنجاح في البطولة.

وعلق عبد الغني على ركلة الترجيح التي سجلها محمد صلاح، قائلًا: "ضربة محمد صلاح وقعت قلبنا، لأن لو الكرة وقفت في نص الجون كان ممكن تحصل مشكلة".

وأضاف: "ركلة الجزاء لازم تتحط في الزاوية، وبقوة، وعلى الأرض، لأن التسديد الأرضي يقلل من فرص الحارس في التصدي لها، أما لو الكرة اتلعبت عالية فمن الممكن أن يتصدى لها الحارس أو تخرج خارج المرمى، كما حدث في مباراة مصر وأستراليا".

وعن ركلة الجزاء التي سجلها بقميص منتخب مصر أمام هولندا في بطولة كأس العالم 1990، قال مازحًا: "مستر إكس مش ممكن يتنسي"، في إشارة إلى الهدف التاريخي الذي لا يزال محفورًا في ذاكرة الجماهير المصرية.

واختتم تصريحاته قائلًا: "بعد كأس العالم، محدش هيفتكر مين سجل هدف واحد، اللي هيفضل في الذاكرة هو المنتخب اللي يحقق الإنجاز".