منتخب مصر للكرة النسائية يواجه السنغال وديا استعدادا لأمم أفريقيا

يواصل منتخب مصر الأول للكرة النسائية، تدريباته خلال معسكره المغلق في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر؛ استعدادا لخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات في المغرب في الفترة من 25 يوليو الجارى إلى 16 أغسطس المقبل.

ويخوض منتخب مصر للكرة النسائية مباراتين وديتين أمام نظيره السنغالي يومي 8 و11 يوليو الجاري في أحد ملاعب مركز المنتخبات، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحضر الدكتور مصطفى الأمين العام لإتحاد الكرة مران المنتخب اليوم، في إطار دعم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبوريدة للمنتخب وتوفير كل الإمكانات لتحقيق النتائج المرجوة في البطولة.

وانطلق معسكر منتخب مصر للكرة النسائية يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى يوم 12 يوليو الجاري؛ استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.