إعلان قائمة منتخب مصر للكرة النسائية.. وانطلاق معسكر يوليو استعدادًا لأمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول للكرة النسائية، بقيادة محمد كمال، المدير الفني، عن قائمة اللاعبات المشاركات في معسكر شهر يوليو، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 12 يوليو، ضمن برنامج الإعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات المقررة إقامتها في المغرب.

وتتخلل المعسكر مباراتان وديتان أمام منتخب السنغال، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبات والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة القارية.

وضمت قائمة المنتخب اللاعبات:

حراسة المرمى: مها الدمرداش – حبيبة صبري – فرح سمير – إلهام عيد.

خط الدفاع: نورا خالد – إيمان حسن – ندى عماد – سينا سارش – كريستينا سلامة – نور عبدالواحد – ثريا أشرف – كاميليا الحوفي – أميرة محمد.

خط الوسط: منة عزت – دانا كريم – نور أبو الخير – مريم الدمرداش – نادين غازي – منة طارق – ياسمين عبدالعزيز – حبيبة عصام – كاميليا أبوسيف – ليلى إدريس.

خط الهجوم: سارة خليفة – فرح المهدي – سارة عصام – ليا خيري – جوانا جورج.