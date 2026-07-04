مفاجأة في واقعة المسن وفتاة سوهاج.. الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة وتفجر مفارقة غير متوقعة

في تطور جديد لقضية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة واقعة الفيديو المتداول الذي ظهر فيه أحد الأشخاص وهو يمسك بمسن ويتعدى عليه بالضرب، بدعوى تحرشه بإحدى الفتيات في أحد شوارع محافظة سوهاج، لتزيح التحريات الستار عن تفاصيل حملت مفاجآت غير متوقعة.

وكان مقطع الفيديو قد أثار حالة من الانقسام بين رواد مواقع التواصل، حيث دافع البعض عن الفتاة، بينما طالب آخرون بعدم إصدار الأحكام قبل ظهور الحقيقة كاملة، وهو ما حسمته تحريات الأجهزة الأمنية.

ماذا حدث؟

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بفحص الواقعة تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأنها، إلا أن جهود البحث أسفرت عن تحديد هوية الفتاة الظاهرة في الفيديو، وهي مقيمة بدائرة مركز شرطة المراغة.

وبسؤالها، أقرت بأنها بتاريخ 28 يونيو الماضي، وأثناء استقلالها سيارة ميكروباص برفقة صديقتها، تعرضت للتحرش من قبل المسن داخل السيارة، مضيفة أنه عقب نزولهما طلب منها مساعدته في عبور الطريق، وأثناء مساعدته لها عاد وتحرش بها مرة أخرى، وهو ما أكدته صديقتها في أقوالها.

لكن المفاجأة جاءت مع ضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وهما مالك أحد المحال التجارية "المسن" وسائق، حيث روى المسن رواية مختلفة تمامًا، مؤكدًا أنه أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج طلب من الفتاة مساعدته على عبور الطريق، وأثناء مساعدتها له تعثرت قدماه، فاضطر للإمساك بها حتى لا يسقط، إلا أنها اعتقدت أنه يتحرش بها، فأطلقت صرخات استغاثة.

وأضاف أن صراخ الفتاة دفع السائق، الذي تصادف وجوده بالمكان، للتدخل والتعدي عليه بالضرب ظنًا منه أنه تحرش بها، فيما أيد السائق هذه الرواية خلال التحقيقات، مؤكدًا أنه تدخل بدافع حماية الفتاة بعد سماع استغاثتها.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحريات وسماع أقوال جميع الأطراف، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.