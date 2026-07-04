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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل تحـ.رش مسن بفتاة في سوهاج

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بمسن والتعدى عليه مدعياً قيامه بالتحرش بإحدى الفتيات بأحد الشوارع بسوهاج.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة مركز شرطة المراغة) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 28 يونيو المنقضى وحال إستقلالها سيارة ميكروباص صحبة صديقتها ، قام (أحد الأشخاص "مسن") بالتحرش بها داخل السيارة ، وعقب نزولها من السيارة طلب منها مساعدته فى تخطى الطريق وأثناء ذلك تحرش بها وأيدت صديقتها ذلك.

أمكن ضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (مالك أحد المحال "مسن" ، سائق - مقيمان بنطاق محافظة سوهاج) وبسؤالهما أقر الأول أنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج طلب من إحدى الفتيات مساعدته فى عبور الطريق وحال قيامها بمساعدته تعثرت قدماه فقام بالإمساك بها فظنت قيامه بالتحرش بها مما دعاها للصراخ ، فقام على إثر ذلك الثانى بالتعدى عليه بالضرب لذات السبب.. وأيد الثانى ذلك.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الفتيات

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