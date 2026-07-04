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برلمانية: الأوكتاجون يعبر عن هوية الجمهورية الجديدة كقوة إقليمية رشيدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الأوكتاجون يعبر عن هوية الجمهورية الجديدة كقوة إقليمية رشيدة

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" في العاصمة الجديدة، اليوم؛ يعد إعلانا لتدشين رسمي لعصر الدولة الذكية التي تدير أمنها وقرارها بأدوات المستقبل.

افتتاح الأوكتاجون 

وأكدت الصبان، في بيان لها، أن هذا الصرح لا يمثل مجرد طفرة إنشائية أو نقلة نوعية للمؤسسات السيادية، بل تجسيد حي لانتقال مصر إلى مصاف الدول التي تعتمد السيادة الرقمية وحوكمة المعلومات كركيزة أساسية لحماية أمنها القومي بمفهومه الشامل والحديث.

وأوضحت أن القيمة الحقيقية لـ "الأوكتاجون" تكمن في كونه العقل المركزي المفكر للدولة المصرية، حيث يدمج بين القوة العسكرية التقليدية والقدرات التكنولوجية الفائقة مثل الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة.

ونوهت عضو مجلس النواب بأن هذا التكامل يمنح صانع القرار رؤية استباقية دقيقة لقراءة المشهدين الإقليمي والدولي، وتحليل المخاطر قبل تشكلها، مما ينقل الإدارة السياسية من مرحلة استيعاب الأزمات إلى مرحلة الوقاية والردع الرقمي.

وأشارت إلى أن دلالات هذا الافتتاح تبعث برسائل طمأنة قوية لشركاء التنمية والمستثمرين حول العالم، مفادها أن الاستثمارات الضخمة والمشروعات القومية التي تشهدها مصر محاطة بجدار أمني وتكنولوجي رفيع المستوى، إذ يضمن الأوكتاجون استدامة بيئة الأعمال واستقرار سلاسل الإمداد ضد أي تهديدات هجينة أو سيبرانية، ويجعل الأمن القومي الحافز الأكبر لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحقيق النمو الاقتصادي.

مقر القيادة الاستراتيجية 

وشددت الصبان على أن إنجاز هذا المجمع الاستراتيجي المعقد بعقول وسواعد الشركات الوطنية المصرية؛ يبرهن على ولادة جيل تكنولوجي وهندسي جديد قادر على صياغة أحدث المنظومات الدفاعية والإدارية في العالم، مؤكدة أن الأوكتاجون يعبر بوضوح عن هوية الجمهورية الجديدة كقوة إقليمية رشيدة .

البرلمان الأوكتاجون النواب مجلس النواب

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