محافظ جنوب سيناء لـ صدى البلد : لا تحاسبوني على الماضي .. والقادم أفضل للمواطن والاستثمار والتنمية | حوار

منذ توليه مسؤولية قيادة محافظة جنوب سيناء، وضع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، عددًا من الملفات الحيوية على رأس أولوياته، في مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الاستثمار، وتعزيز الحركة السياحية، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والمزارعين والعاملين بمختلف القطاعات.

وفي حوار خاص مع موقع «صدى البلد»،الاخباري فتح المحافظ عددًا من الملفات المهمة، وكشف عن مؤشرات إيجابية في القطاع السياحي، وخطط جديدة للاستثمار البيئي والسياحة العلاجية، فضلاً عن مستجدات مشروع الهيدروجين الأخضر العملاق بمدينة طور سيناء، ورؤيته لحل عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام بالمحافظة.

البداية.. كيف ترون مستقبل التنمية في جنوب سيناء؟

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء أن المواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، قائلاً:

"نحن نعمل من أجل المواطن، ولن نكون يومًا ضده. أطلب من أبناء جنوب سيناء ألا يحاسبوني على ما قد مضى، قبل قدومي محافظا لجنوب سيناء وإنما على ما سنقدمه خلال المرحلة المقبلة حيث لدينا رؤية واضحة لتحقيق التنمية، وتحسين الخدمات، وجذب المزيد من الاستثمارات، والقادم أفضل بإذن الله."

ما حقيقة ارتفاع معدلات الإشغال السياحي بشرم الشيخ ودهب؟

قال المحافظ إن القطاع السياحي يشهد مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن متوسط الإشغال السياحي بمدينة شرم الشيخ بلغ نحو 87%، فيما سجلت مدينة دهب نحو 72%.

وأضاف أن شرم الشيخ تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، لما تتمتع به من طبيعة فريدة، وبنية تحتية متطورة، وفنادق على أعلى مستوى، إلى جانب تنوع المنتج السياحي بين السياحة الشاطئية والبيئية والرياضية والمؤتمرات.

ماذا فعلت المحافظة لحل مشكلات المستثمرين؟

أوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تضم كبار المستثمرين ورجال الأعمال والقيادات التنفيذية، بهدف دراسة التحديات التي تواجه الاستثمار بالمحافظة والعمل على حلها.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت ثلاث جلسات حتى الآن، ودرست نحو 60 طلبًا مقدمًا من مستثمرين، الأمر الذي ساهم في تيسير الإجراءات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وزيادة الطاقة الفندقية والسياحية بالمحافظة.

وأضاف أن عدد الغرف الفندقية شهد زيادة تقدر بنحو 25% مقارنة بالأعوام السابقة، بما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار السياحي بجنوب سيناء.

جنوب سيناء تضم خمس محميات

طبيعية.. هل أصبحت جاهزة للاستثمار؟

أكد المحافظ أن الدولة أتاحت الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية وفق ضوابط واشتراطات دقيقة وضعتها وزارة البيئة للحفاظ على التوازن البيئي.

وكشف عن الموافقة على إنشاء أول مشروع "إيكو لودج" داخل إحدى المحميات الطبيعية بالمحافظة، بما يسمح للسائح بالاستمتاع بالطبيعة الخلابة دون الإضرار بالبيئة أو الموارد الطبيعية.

وماذا عن حمام موسى والسياحة العلاجية؟

قال المحافظ إن المحافظة تسعى للاستفادة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تمتلكها، وفي مقدمتها حمام موسى.

وأوضح أنه تم تكليف جهات متخصصة بإعداد دراسة علمية شاملة لتحليل المياه الكبريتية وتحديد فوائدها العلاجية والصحية، تمهيدًا لطرح الموقع للاستثمار في مجال السياحة العلاجية وفق أسس علمية مدروسة.

المواطنون يطالبون بتسهيل إجراءات تحويل الوحدات السكنية من الإيجار إلى التمليك.. ما ردكم؟

أكد المحافظ أن المحافظة تعمل في إطار القانون، ولا يمكن تجاوز الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الملف.

وأضاف: "هناك تسهيلات تقدم للمواطنين، والمحافظة تقف إلى جانبهم، لكن لا بد من الالتزام بالإجراءات القانونية. وأؤكد أن أي مواطن لن يتضرر من تطبيق قانون الإيجار الجديد."

حدثنا عن مشروع الهيدروجين الأخضر بمدينة طور سيناء؟

وصف المحافظ المشروع بأنه أحد أكبر المشروعات التنموية المنتظر تنفيذها بالمحافظة، ويحظى باهتمام ودعم من القيادة السياسية.

وأوضح أن حجم الاستثمارات المتوقعة للمشروع يبلغ نحو 15 مليار دولار، متوقعًا أن تبدأ آثاره الاقتصادية والتنموية في الظهور على أرض الواقع اعتبارًا من عام 2028.

وأكد أن المشروع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة جنوب سيناء على خريطة الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة.

بعض المواطنين القادمين للعمل بالمحافظة يواجهون صعوبات في تغيير محل الإقامة إلى جنوب سيناء.. ما الأسباب؟

أوضح المحافظ أن تغيير محل الإقامة يخضع لضوابط وشروط محددة تتناسب مع طبيعة المحافظة.

وقال إن من بين هذه الشروط الإقامة الفعلية والدائمة داخل المحافظة، وليس الوجود المؤقت أو الانتداب لفترات محدودة.

وأشار إلى أن العديد من المواطنين تم بالفعل تغيير محل إقامتهم، خاصة المستفيدين من التجمعات التنموية عقب استلامهم عقود الأراضي.

ماذا عن العاملين بنظام العقود والسركي والعمالة اليومية؟

طمأن المحافظ العاملين بهذه الأنظمة، مؤكدًا عدم وجود أي نية للاستغناء عنهم.

وقال: "لن يتم تسريح أي عامل أو موظف يعمل بنظام العقود أو السركي أو العمالة اليومية، كما يتم تحسين أوضاعهم المالية بصورة دورية، إلا أن ملف التثبيت ما زال مرتبطًا بالضوابط والقرارات المنظمة لهذا الشأن."

سكان حي الأمل يشكون من تردي الطرق الداخلية.. هل هناك حلول؟

أكد المحافظ أن حي الأمل بمدينة طور سيناء سيكون ضمن خطة التطوير والرصف المقبلة، إلى جانب عدد من المناطق السكنية الأخرى.

وأوضح أن المحافظة تستهدف تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بعدد من الأحياء بمدينة طور سيناء العاصمة ومنها حي بدر ومنطقة الـ102 وحدة، بهدف تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.

المزارعين يشكون من تحصيل الموارد المائية رسوم باهظة الابار بعد تركيب الإعدادات الكودية كما يطالبون بتقنين الأوضاع وتسهيلات من أجل التوسع الزراعي

أوضح محافظ جنوب سيناء أنه يدعم المزارعين مشيرا الي انه امر بصرف الأسمدة لهم دون التقيد بكارت الفلاح وأشار ان قرار دولة رئيس الوزراء بعدم تحصيل رسوم المياه بأثر رجعي وأكد دعمه للمزارعين بجنوب سيناء وطلب المحافظ ملف بكل المعوقات والصعوبات التي تواجه المزارعين من المهندس أبو القاسم محمود وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء لدعم المزارعين وتشجيعهم للتوسع في الزراعة.

كلمة أخيرة لأبناء جنوب سيناء؟

اختتم اللواء الدكتور إسماعيل كمال حديثه بالتأكيد على أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية ودعم جهود البناء.

وقال: "نعمل جميعًا من أجل مستقبل أفضل لأبناء جنوب سيناء، ولدينا فرص واعدة في الاستثمار والتنمية. وأعد المواطنين بأن القادم سيكون أفضل بإذن الله".