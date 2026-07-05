ستيفن موريرا نجم منتخب الرأس الأخضر يروي رحلة اعتناقه الإسلام

كشف لاعب منتخب الرأس الأخضر، ستيفن موريرا، تفاصيل رحلته إلى اعتناق الإسلام، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت بعد فترة من التأمل والبحث، وأنها كانت نقطة تحول كبيرة في حياته على المستويين الشخصي والروحي.

البداية كانت مع صديق ملتزم

وأوضح موريرا أن الفضول قاده للتعرف أكثر على الإسلام، بعدما كان يشاهد أحد أصدقائه يحرص على أداء الصلاة يوميًا، إلى جانب التزامه بصيام شهر رمضان. وقال إن هذا المشهد أثار بداخله العديد من التساؤلات، فبدأ يطرح الأسئلة حول تعاليم الدين الإسلامي وأسلوب حياة المسلمين.

وأضاف أن رغبته في الفهم دفعته إلى تجربة بعض العبادات بنفسه، قبل أن يقتنع بما وجده من طمأنينة وسكينة، ليقرر في النهاية اعتناق الإسلام عن قناعة تامة وإيمان راسخ.

الخوف من رد فعل العائلة

وأشار موريرا إلى أنه لم يولد مسلمًا، ولذلك شعر في البداية بالخوف والقلق من رد فعل أفراد عائلته، خاصة أن القرار كان يمثل تغييرًا كبيرًا في حياته.

وأوضح أنه ظل يفكر طويلًا في الطريقة المناسبة لإبلاغ أسرته، خوفًا من عدم تقبلهم لهذا القرار أو معارضتهم له، إلا أن ما حدث كان مختلفًا تمامًا عما توقعه.

دعم الأسرة وكلمات مؤثرة

وأكد لاعب منتخب الرأس الأخضر أن عائلته استقبلت الخبر بتفهم كبير، بل أبدت سعادتها بالتغيير الإيجابي الذي لاحظته عليه بعد اعتناقه الإسلام.

وأضاف أن أفراد أسرته قالوا له: “لقد أصبحت شخصًا أفضل الآن”، وهي الكلمات التي تركت أثرًا كبيرًا في نفسه، وجعلته يشعر بالامتنان لما وجده من دعم وتشجيع.

واختتم موريرا حديثه بحمد الله على هذه النعمة، مؤكدًا أن الإسلام غيّر الكثير في حياته، ومنحه شعورًا بالسلام الداخلي والاستقرار، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذه الرحلة الإيمانية التي يعتبرها أهم قرار اتخذه في حياته