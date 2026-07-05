باسم مرسي: محصلش أني تمنيت فوز أستراليا على مصر.. وهاتوا فيديو واحد ليا

أكد باسم مرسي في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «ستاد العاصمة» عبر قناة ON E، أن ما نُسب إليه بشأن تمني فوز أستراليا على منتخب مصر لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن هذه الأقاويل عارية تمامًا من الدقة، ومطالبًا بضرورة تقديم دليل أو مقطع فيديو يثبت صحتها.

وأضاف أنه يثق في المدرب حسام حسن وفي لاعبي المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الشخصية المصرية تظهر في المباريات الكبرى وتستطيع فرض نفسها أمام أقوى المنتخبات.

وأوضح أن مواجهة منتخبات بحجم الأرجنتين لا تثير القلق، بل يمكن التعامل معها وتحقيق الفوز عليها بفضل الروح القتالية العالية والطموح الكبير الذي يملكه اللاعبون، مؤكدًا استمرار حلم المنتخب في البطولة.