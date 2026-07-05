وسط حالة من الحزن الشديد .. تشييع جثامين 3 من أسرة واحدة في حادث صحراوي المنيا

شيّع أهالي المنيا وسط حالة من الحزن الشديد، جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل أمام قرية 8 بمنطقة بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص منهم 3 من أسرة واحده وإصابة 5 آخرين.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بالقرب من قرية 8 بالطريق الصحراوي الغربي ، اسفر الحادث عن مصرع احمد. ا. ع 60 سنة، ونجله هيثم 40 سنة، ونجله مهاب هيثم 7 سنوات، ويقيموا بقرية طوخ الخيل، وكريم. ن. ع 30 سنة ويقيم بصفط الغربية، فيما أصيب 5 آخرين.

تم نقل الجثامين لمشرحة المستشفي وجارى تلقى الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بذات المستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت بندب الدكتور يوحنا سمير مفتش صحة المركز لمناظرة الجثمان.

وكشف التقرير بعد مناظرته للجثامين، أن سبب الوفاة هو نزيف بالمخ إثر اصطدام الرأس بجسم صلب مع وجود جروح قطعية بفروة الرأس، بادعاء الحادث، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وبالعرض على النيابة العامة قرّرت بتصريح دفن الجثامين وتسليمهم لأهليتهم، فيما اتشحت قرية طرح الخيل التابعة لمركز المنيا بالسواد وخيّم الحزن على أبناء القرية، وانشرت برقيات النعي وتحوّلت منصات التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء