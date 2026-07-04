مصرع 4 وإصابة 5 فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى بالمنيا.. أسماء

ينشر موقع" صدى البلد" التفاصيل الكاملة لحادث التصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، على الطريق الصحراوى الغربى أمام قرية 8 بالمنيا ، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى.

وضمت قائمة المتوفين: هيثم. أ. ب 40 عامًا، وأحمد. أ. ي 60 عامًا، وكريم. ن 30 عامًا، إضافة إلى طفل مجهول الهوية يبلغ من العمر 7 سنوات، مقيمون بإحدى قرى مركز المنيا، وجاءت أسماء المصابين كالتالي: رشا. ع 17 عامًا ، وندى. ع 17 عامًا، وجنة. ج 17 عامًا وميادة. م 19 عامًا، ومحمد. إ27 عامًا بجانب مصاب آخر مجهول الهوية



تلقت الأجهزة الأمنية المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وقوع التصادم بين المركبتين، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إيداع الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت الأجهزة المختصة أعمال رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، كما أجرت المعاينة الأولية لموقع التصادم للوقوف على أسبابه وملابساته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.