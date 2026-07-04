قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاتدفع كام؟ خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026
تقرير فلسطيني: الاحتلال صعّد مصادرة الأراضي بأوامر عسكرية وأقام 53 مستوطنة
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ.. الرئيس السيسي يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية
الرئيس السيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم
اصطفاف أبطال القوات المسلحة.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية بمقر القيادة الاستراتيجية مرتديا الزي العسكري
لو هتتصالح.. اعرف التسهيلات في مخالفات البناء 2026
الرئيس السيسي يرتدي البدلة العسكرية في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
افتتاح الاوكتاجون المصري.. القلعة العسكرية الجديدة التي ترسم ملامح القوة في مصر
الرئيس السيسي يصل إلى مقر الأوكتاجون بالعاصمة الجديدة
شعبية قياسية.. حارس الرأس الأخضر يتحول إلى ظاهرة عالمية بعد كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محكمة استئناف المنيا تؤيد 30 سنة سجنًا لأم في تعذيب صغير حتى الموت

الحكم على المتهمة
الحكم على المتهمة
ايمن رياض

أمرت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار طه عبدالله رئيس المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من أم وعشيقها شكلًا، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر ضدهما في واقعة وفاة طفل المتهمة الثانية، بعد تعرضه للتعذيب والإهمال بدائرة مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتضمن الحكم معاقبة المتهمة الثانية، والدة الطفل، وتدعى آ. أ. م، بإجمالي عقوبات بلغ 30 عامًا، بواقع 15 عامًا عن الاتهامين الأول والرابع، و15 عامًا أخرى بالسجن المشدد عن التهمتين الثانية والثالثة، مع تغريمها 50 ألف جنيه، فيما عاقبت المحكمة المتهم الأول، عشيقها، ويدعى م. ع. م، بالسجن لمدة 15 عامًا، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسبما ورد بأسباب الحكم، إلى اتهام النيابة العامة للمتهم الأول بأنه أحدث عمدًا ومع سبق الإصرار إصابات جسيمة بالطفل س. ح. أ، نجل المتهمة الثانية، نتيجة اعتداءات متكررة على فترات متعاقبة، شملت الضرب والركل والصفع ولسعه بالسجائر في مواضع متفرقة من جسده، غير مكترث بصغر سنه وعجزه عن الدفاع عن نفسه.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمة الثانية، والدة الطفل، قيامها بإعطاء نجلها مواد ضارة عبارة عن عقار منوم أضر بصحته، ما أدى إلى نومه لفترات طويلة، وتفاقم إصاباته وتقيحها، مع عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، حتى توفي متأثرًا بالإصابات والجراح الثابتة بتقرير الصفة التشريحية.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن وفاة الطفل جاءت نتيجة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين وما صاحبها من إهمال جسيم وتدهور خطير في حالة المجني عليه، دون أن يقصدا قتله، إلا أن تلك الأفعال أفضت إلى موته، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات وأوراق القضية.

وخلال نظر الاستئناف، طلب دفاع المتهمين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءتهما، فيما طلبت النيابة العامة تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وقالت المحكمة إن ما أثاره الدفاع بشأن تناقض أقوال الشهود مع تحريات الشرطة، وعدم معقولية الواقعة، وتلفيق الاتهام، لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، مؤكدة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت وأقوال شهود الإثبات، وما انتهى إليه حكم أول درجة من ثبوت الاتهام.

وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنفين بالمصاريف الجنائية.
 

المنيا محكمة المتهمه الحبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

ترشيحاتنا

أعمال محطة مياه اشمنت ببني سويف

بالصور .. مياه بني سويف: الحلول الفنية لتأمين مأخذ محطة أشمنت أوشكت على الانتهاء

الحكم على المتهمة

محكمة استئناف المنيا تؤيد 30 سنة سجنًا لأم في تعذيب صغير حتى الموت

حملات ازالة

الدقهلية .. جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة في التصدي لمخالفات البناء

بالصور

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد