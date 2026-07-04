مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في تصادم ميكروباص وتروسيكل بصحراوي المنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرون، مساء اليوم، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية 8 بالمنيا بمنطقة قبلي الكارتة، في الاتجاه البطيء المؤدي إلى القاهرة، تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وقوع التصادم بين المركبتين، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إيداع الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت الأجهزة المختصة أعمال رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، كما أجرت المعاينة الأولية لموقع التصادم للوقوف على أسبابه وملابساته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.