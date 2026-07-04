قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوناحي يقود المغرب للفوز على كندا وبلوغ ربع نهائي كأس العالم
برنامج مصري خالص.. الرئيس السيسي يوجه بخطة اقتصادية جديدة
كورفيت ستينجراي 2027 بسرعة خارقة.. وهذا سعرها عالميًا
استقرار أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت
آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم
ليس لي حاجة في بطاقة التموين فهل يجوز إعطائها لآخر للاستفادة منها؟.. دار الإفتاء ترد
رسميا.. الأهلي السعودي يعلن رحيل رياض محرز
وزيرة الصحة الفرنسية تعلن تعافي أول مصاب بـ إيبولا في بلادها
المفاوضات مع إيران تتقدم.. ومحادثات الدوحة تدفع العلاقات نحو مسار إيجابي
بعد حذف محامين من بطاقات التموين.. عضو بالنقابة: نطالب بمراجعة قواعد الاستبعاد
لبنان: عودة 400 ألف نازح للجنوب.. والحكومة تستعد لإطلاق خطة الإعمار
إبراهيم حسن: إحنا مش شايفين ميسي عندنا محمد صلاح و26 ميسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في تصادم ميكروباص وتروسيكل بصحراوي المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرون، مساء اليوم، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية 8 بالمنيا بمنطقة قبلي الكارتة، في الاتجاه البطيء المؤدي إلى القاهرة، تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وقوع التصادم بين المركبتين، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إيداع الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت الأجهزة المختصة أعمال رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، كما أجرت المعاينة الأولية لموقع التصادم للوقوف على أسبابه وملابساته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المنيا حادث تصادم تروسيكل ميكروباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

إبراهيموفيتش

تعليق مؤثر من إبراهيموفيتش على بكاء محمد صلاح أمس

ترشيحاتنا

منتخب مصر

وسيم أحمد يحسم الجدل: مشاركة هيثم حسن قانونية 100%.. ولا أزمة في الجنسية

أدهم المخادمة

أدهم المخادمة يواصل التألق.. الحكم الأردني يدير قمة أمريكا وبلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم

مدحت شلبي

مدحت شلبي يهنئ منتخب مصر بعد التأهل التاريخي: جددوا لحسام حسن.. ومن شكك فيه "يدخل الجحر"

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

أمراض القلب تنتظر متبعي هذا النظام الغذائي .. دراسة تحذر

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

فيديو

رامي جمال

رامي جمال يطرح أغنية أنا استاهل من ألبوم دي علامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد