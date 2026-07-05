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كالأطفال أو المهرجين.. فيرستابن ينتقد سيارات ليجو في الفورمولا 1‏
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كالأطفال أو المهرجين.. فيرستابن ينتقد سيارات ليجو في الفورمولا 1‏

بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن
بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن

وجه بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن انتقادات حادة للفعالية الترفيهية التي ستسبق انطلاق سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سيلفرستون، معربا عن رفضه لفكرة مشاركة السائقين في موكب يقام باستخدام سيارات مصنوعة من مكعبات "ليجو".

وتأتي الفعالية بعد النجاح الجماهيري الذي حققته النسخة الأولى خلال سباق ميامي الموسم الماضي، حيث قررت إدارة البطولة إعادة التجربة في سيلفرستون، مع توفير سيارة "ليجو" خاصة لكل سائق، صنعت باستخدام أكثر من 28 ألف قطعة، لتشارك جميع سيارات الفرق على الحلبة.

ورغم الطابع الترفيهي للحدث، أكد فيرستابن أنه لا يفضل تكراره، مشيرا إلى أن مثل هذه العروض لا تعكس المكانة الاحترافية التي يتمتع بها سائقو الفورمولا 1.

وقال السائق الهولندي في تصريحات إعلامية: "أفضل أن ألعب بليجو في المنزل مع الأطفال، وليس أن أقود سيارة صغيرة على الحلبة."

وأضاف أن الجولة التقليدية التي يقف خلالها السائقون على متن شاحنة لتحية الجماهير وإجراء مقابلات سريعة قبل السباق تبقى الخيار الأفضل، موضح أنها تمنح الحدث طابع أكثر احترافية وقربا من الجماهير.

وكانت النسخة الأولى من موكب سيارات "ليجو" قد شهدت العديد من المواقف الطريفة، بعدما اصطدم عدد من السائقين ببعضهم خلال القيادة، ما أدى إلى تناثر قطع "ليجو" على أرضية الحلبة، في مشهد لاقى تفاعل واسع بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبلغ السرعة القصوى لسيارات "ليجو" المشاركة نحو 25 كيلومترا في الساعة، ومن المقرر أن ينطلق الموكب قبل سباق جائزة بريطانيا الكبرى، في إطار الفعاليات الترفيهية التي تنظمها إدارة البطولة لجذب المزيد من الجماهير.

ورغم الشعبية التي حققتها الفكرة، يرى فيرستابن أنها لا تتناسب مع صورة سائقي الفورمولا 1، مؤكدا أن الحفاظ على الطابع الاحترافي للبطولة يجب أن يظل أولوية، حتى مع إدخال فعاليات ترفيهية تستهدف المشجعين.

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