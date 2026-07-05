هدية من قلب غزة ورسالة مؤثرة .. بورتريه لحسام حسن يشعل تفاعل الجماهير العربية|شاهد

في لفتة إنسانية مؤثرة، أهدى فنان فلسطيني من قطاع غزة بورتريه خاصًا إلى حسام حسن، تعبيرًا عن تقديره لموقفه الداعم للقضية الفلسطينية، بعدما رفع علم فلسطين عقب تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.



ونشر الفنان الفلسطيني عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة اللوحة التي رسمها للعميد، وعلق عليها قائلًا: "رسمتي البسيطة من غزة إهداء للعميد حسام حسن، الذي أسعدنا بموقفه قبل أن يسعد المصريين بالتأهل."



وحظيت المبادرة بتفاعل واسع بين الجماهير العربية، التي أشادت باللفتة الفنية، معتبرة أنها تعكس الامتنان لموقف مدرب المنتخب المصري، الذي لاقى إشادة كبيرة عقب رفعه العلم الفلسطيني في مشهد لفت أنظار وسائل الإعلام والجماهير خلال احتفالات التأهل.



وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 من مونديال 2026، بعدما قدم أداءً قويًا في دور المجموعات، ليواصل مشواره في البطولة وسط طموحات جماهيرية كبيرة بتحقيق إنجاز تاريخي.



ويُعد إهداء البورتريه رسالة تقدير من غزة إلى العميد، تؤكد أن المواقف الإنسانية والرمزية تبقى حاضرة في ذاكرة الشعوب، إلى جانب الإنجازات الرياضية التي تصنعها المنتخبات داخل المستطيل الأخضر.