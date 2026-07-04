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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب الوفد: رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية ترسخ الأمن

الأوكتاجون
الأوكتاجون

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل تدشينًا لصرح وطني شامخ وشاهدًا حيًّا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، وإنجازًا يعكس النقلة النوعية التي تشهدها الدولة في تطوير منظوماتها الأمنية والدفاعية وفق أحدث النظم العالمية، الأمر الذي يجعلها ركيزة أساسية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

افتتاح الأوكتاجون 

وأوضح الجندي في بيان له، أن كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات الافتتاح، أكدت على المساعي الحثيثة من أجل حماية الأمن القومي المصري، والتي تثبت أن حدود مصر خط أحمر، وترسخ عقيدة وطنية ثابتة بأن حماية الأوطان ومقدرات الشعب مسؤوليّة لا تحتمل التهاون فيها، وأن وعي الشعب المصري وإرادته هما الدرع الحقيقي لحماية مكتسبات ثورة 30 يونيو المجيدة التي أنقذت البلاد من الفوضى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الدور التاريخي والمستمر لمصر كواحة للأمن والاستقرار في منطقة تموج بالاضطرابات، مثمنًا جهود الرئيس السيسي المضنية لإنهاء الحروب وإحلال السلام الشامل، منوهًا بأن إشادة الرئيس السيسي بالاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب وتأكيده على ضرورة التنفيذ الكامل له يعكس الرؤية المصرية والتي ترى أن الحل الجذري لنزاعات الشرق الأوسط لن يتحقق إلا باستقلال الشعوب وحقها في إدارة شؤون بلادها دون أية تدخلات خارجية، وعلى رأسها ملف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

برنامج اقتصادي وطني

ولفت إلى أن إعلان الرئيس السيسي عن الإعداد لبرنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه فور الانتهاء من برنامج الإصلاح الحالي مع صندوق النقد الدولي، يؤكد عزم الدولة على بناء دولة حديثة قوية مستدامة، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية للإعلان عن قرب تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، والذي يمثل قفزة عملاقة في مجال الطاقة النظيفة ويترجم نجاح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.

وأضاف النائب حازم الجندي أن توجيهات الرئيس السيسي لوزير الدولة للإعلام بعقد اجتماع سنوي في 3 ديسمبر من كل عام لمراجعة أوضاع الإعلام المصري ومواجهة تحدياته، تعد خطوة ستسهم بقوة في تنشيط الإعلام الموضوعي الذي يتسع للرأي والرأي الآخر، موضحًا أن وضع توصيات عملية ومستمرة لتطوير المنظومة الإعلامية والصحفية بات ضرورة ملحة لمواجهة حروب الجيل الرابع والشائعات وتشكيل الوعي الحقيقي لدى المواطنين.

وشدد على أهمية توجيهات الرئيس الرامية إلى تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، بالتوازي مع الانتهاء من الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس المحلية .

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