مدرب أستراليا يوضح سبب تغيير الحارس قبل ركلات الترجيح



كشف المدير الفني لمنتخب أستراليا، توني بوبوفيتش، عن الأسباب التي دفعته لإجراء تغيير الحارس قبل تنفيذ ركلات الترجيح أمام منتخب مصر، في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وانتهت بتأهل الفراعنة إلى دور الـ16 بعد الفوز بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب.



إشادة بأداء المنتخب رغم الخروج



وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أكد بوبوفيتش أنه يشعر بالحزن لعدم قدرة فريقه على مواصلة المشوار في البطولة، رغم الأداء الذي قدمه اللاعبون، مشيرًا إلى أن المنتخب الأسترالي أثبت للعالم قوة كرة القدم في بلاده.



وأوضح أن لاعبيه قدموا كل ما لديهم داخل الملعب، معربًا عن فخره بالمجموعة التي خاضت البطولة، ومؤكدًا أن الخروج من المنافسات لا يقلل من قيمة ما قدمه الفريق طوال مشواره.

سبب الدفع بالحارس البديل



وتحدث المدرب عن قراره بإشراك الحارس ماثيو ريان قبل ركلات الترجيح، موضحًا أن الجهاز الفني ناقش هذا الخيار أثناء سير المباراة، خاصة مع بقاء تبديل متاح حتى الدقائق الأخيرة وعدم وجود إصابات استدعت استخدامه.



وأضاف أن خبرة ريان الطويلة في التعامل مع ركلات الترجيح كانت الدافع الرئيسي لاتخاذ هذا القرار، في ظل حداثة تجربة الحارس الآخر على المستوى الدولي، مؤكدًا أن الرهان كان يعتمد على الخبرة، إلا أن لاعبي منتخب مصر نفذوا ركلاتهم بإتقان كبير، وهو ما حسم النتيجة لصالحهم، مشددًا على أن الحارس لا يتحمل مسؤولية الخروج.



الدفاع عن اللاعب الشاب



كما دافع بوبوفيتش عن قراره بمنح اللاعب الشاب لوكاس هارينجتون فرصة تنفيذ إحدى ركلات الترجيح رغم إهداره لها، مؤكدًا أن الانتقادات جاءت بعد ظهور النتيجة.



وأشار إلى أنه يثق تمامًا في قدرات اللاعب، وأن الجميع كان سيشيد بشجاعته لو نجح في التسجيل، مؤكدًا أن عمره الصغير لم يمنع الجهاز الفني من الاعتماد عليه، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها في المباراتين الأخيرتين، وهو ما عزز ثقة الجهاز الفني في إ