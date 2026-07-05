بهاء سلطان يحيي حفلا غنائيا في أبوظبي

أحيا الفنان بهاء سلطان حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس، السبت 4 يوليو، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم بهاء سلطان خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه، منها: (دلوقتي عاجبناكوا، والواد قلبه بيوجعه، وانا غلطان، ويا تري، وانا مصمم، وفى ثانية ولع الجو، أنا من غيرك) وغيرها.

أعمال بهاء سلطان

من جهة أخرى، طرح بهاء سلطان مؤخرا ألبومه الجديد “رسيني” الذي يضم 5 أغاني ابرزهم: اترموا، بنشوف فلان، الطيبين.

وطرح المطرب بهاء سلطان ميني ألبوم صغيرا بعنوان "كأنك مسكن" ويتضمن 3 أغاني منهم “كأنك مسكن”، و«حن عليا»، و«أنت طيب».

أغنية «كأنك مسكن» من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

وأغنية «حن عليا» من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم.

وأغنية «انت طيب» من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف.

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب المزاج عناب لـ الفنان بهاء سلطان، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.