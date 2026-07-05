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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كارولين عزمي تستمتع بأجواء الصيف.. أحدث ظهور عبر إنستجرام

كارولين عزمي
كارولين عزمي
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها أحدث إطلالاتها عبر خاصية "القصص" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت كارولين بإطلالة صيفية على أحد الشواطئ، مرتدية نظارة شمسية كبيرة، بينما التقطت صورة "سيلفي" وسط أجواء مشمسة، في ظهور نال تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

آخر أعمال كارولين عزمي

وكانت كارولين عزمي قد شاركت مؤخرًا في مسلسل "فهد البطل"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، وعصام السقا، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

كارولين عزمي نجوم الفن الفنانة كارولين

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