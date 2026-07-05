عودة حركة التجارة بين إيران وقطر بعد توقف دام 5 أشهر

عادت حركة التجارة البحرية بين إيران وقطر مجددا بعد توقف استمر نحو خمسة أشهر وذلك بحسب ما صرح به عباس عبد الخاني الملحق التجاري الإيراني في الدوحة.
ويُشار إلى أن اتفاق مؤقت أبرم بين طهران وواشنطن الشهر الماضي على وقف القتال بعد صراع استمر أربعة أشهر، واستئناف حركة الملاحة البحرية في الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب، رغم استمرار الخلاف بشأن آليات العبور من الخليج وإليه.
كما بيّن عبد الخاني أن عمليات الشحن البحري بين ميناء بندر دير الإيراني وميناء الرويس القطري استؤنفت عقب تنسيق بين السفارة الإيرانية في الدوحة والسلطات القطرية.
ويخدم الميناءان المتقابلان التجارة المحلية بشكل رئيسي. وتعرض ميناء بندر دير للقصف عدة مرات خلال الحرب.
وفي أواخر يونيو ، قال مسؤول في منظمة تنمية التجارة الإيرانية لوسائل إعلام رسمية إن إجراءات تفريغ البضائع الإيرانية بدأت أخيرا في ميناء جبل علي بدولة الإمارات، أكبر موانئ المنطقة، في إشارة إلى عودة تدريجية للتبادل التجاري بين ضفتي الخليج.