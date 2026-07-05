إيرادات «7DOGS» تواصل الارتفاع.. والفيلم يقترب من 220 مليون جنيه

واصل فيلم 7DOGS تحقيق إيرادات قوية في دور العرض السينمائية، بعدما احتل المركز الثاني في شباك التذاكر أمس السبت، محققًا إيرادات بلغت مليونين و889 ألف جنيه، مقابل بيع نحو 16.8 ألف تذكرة.



ورفع الفيلم إجمالي إيراداته، بعد 40 ليلة عرض، إلى 219 مليونًا و952 ألف جنيه، بإجمالي مبيعات تجاوزت 1.4 مليون تذكرة، ليواصل منافسته ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في موسم عرضه.

فيلم 7DOGS

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die.

يضم الفيلم كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور “غالي أبو داوود” الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ضابط الإنتربول “خالد العزازي” الذي يجسد دوره أحمد عز؛ لمحاربة هذه العصابة.