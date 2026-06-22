فيلم 7 dogs الأول مصريا والثاني عالميا في شباك التذاكر السعودي

تمكن فيلم 7dogs من تصدر شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية، للأسبوع الرابع على التوالي على مستوى الأفلام المصرية.

وأما على مستوي الأفلام العالمية؛ جاء الفيلم في المركز الثاني؛ بعدما حقق إيرادات 3 ملايين و500 ألف ريال سعودي، خلال الأسبوع الماضي فقط.

أبطال فيلم «dogs 7»

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die.

يضم الفيلم كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور “غالي أبو داوود” الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ضابط الإنتربول “خالد العزازي” الذي يجسد دوره أحمد عز؛ لمحاربة هذه العصابة.