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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الهوارة.. الوليد عاصي الحلاني يعيد تقديم أشهر أغاني والده

عاصي الحلاني والوليد
عاصي الحلاني والوليد
أحمد إبراهيم

طرح الفنان اللبناني الوليد الحلاني أغنيته الجديدة "الهوارة"، بمشاركة والده الفنان عاصي الحلاني، في عمل يمزج بين روح التجديد والأصالة الفلكلورية، وهو من كلمات الشاعر نزار فرنسيس.

وتُعد الأغنية إعادة تقديم لعمل سبق أن طرحه عاصي الحلاني عام 1991، لكنها تعود هذه المرة برؤية عصرية ولمسة شبابية قدّمها الوليد. 

أغاني عاصي الحلاني 

من جهة أخرى، طرح النجم اللبناني عاصي الحلاني، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "لا تغيب" بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وتُعتبر بمثابة هدية للجمهور العربي.

جاءت أغنية "لا تغيب" باللهجة البيضاء، وحملت حالة من الشجن والرومانسية والدراما ضمن قالب غنائي جمع بين توليفة موسيقية متكاملة من حيث الكلمة واللحن والتوزيع والأداء.

وتميز العمل من حيث اللحن بنقلتين لحنيتين أضافتا تنوعاً وإحساساً متصاعداً داخل الأغنية، إلى جانب الأداء المتمكن والتعبير الإحساسي الذي قدّمه عاصي الحلاني.

وصدرت أغنية "لا تغيب" على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرج فادي حداد، وتم تصويره في أكثر من موقع في لبنان، من بينها قصر "سرسق" التراثي الشهير.

وحمل الكليب طابعاً سينمائياً من ناحية الألوان والإضاءة وطريقة التصوير والتنقل بين المشاهد، فيما قدّم عاصي الحلاني أداءً تمثيلياً جسّد من خلاله موضوع الأغنية بأداء تمثيلي صادق.

وتناول الكليب الفراق وألم البعد وانشغال الإنسان أحياناً بالحياة والعمل بعيداً عن الأشخاص الذين يحبهم، ما أضفى على الكليب حالة درامية وإحساسية متكاملة.

أغنية "لا تغيب" من كلمات فهد زاهد و خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز. 

الوليد الحلاني عاصي الحلاني أغاني عاصي الحلاني

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