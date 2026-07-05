إقبال كبير على القراءة المسرحية لـ «فريق الكابتن يحيى الناشد.. الله يرحمه»

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتور جيهان زكي، واصل المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، فعاليات الدورة التاسعة عشرة، بتقديم القراءة المسرحية «فريق الكابتن يحيى الناشد.. الله يرحمه»، عن النص الفائز بجائزة التأليف المسرحي في الدورة السادسة عشرة، للكاتب أحمد سمير متولي، وإخراج الدكتور أيمن عبد الرحمن، وذلك على مسرح قاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، وسط حضور جماهيري كبير من الفنانين والنقاد والمهتمين بالحركة المسرحية.

عروض مهرجان القومي للمسرح

وشهد العرض تفاعلًا لافتًا من الحضور، الذين أشادوا بتجربة القراءة المسرحية وما تقدمه من مساحة لإبراز النصوص المسرحية الفائزة، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتفاعل معها في قالب فني يعتمد على قوة الأداء والكلمة، ويؤكد أهمية النص المسرحي باعتباره الركيزة الأساسية للعمل المسرحي.

ويأتي العرض ضمن مشروع القراءات المسرحية الذي يتبناه المهرجان القومي للمسرح المصري، بهدف دعم الكتابة المسرحية المصرية، وإعادة تقديم النصوص الفائزة بمسابقة التأليف المسرحي في صورة عروض قراءة، بما يفتح المجال أمام مناقشتها واكتشاف إمكاناتها الفنية، تمهيدًا لتحويلها إلى عروض مسرحية كاملة.

وتدور أحداث العرض حول مجموعة من الأصدقاء المسنين الذين يجدون أنفسهم أمام خطر فقدان المأوى الذي يجمعهم، فلا يجدون سبيلًا سوى خوض مغامرة غير متوقعة بالمشاركة في إحدى دورات كرة القدم الخماسية بمدينة الإسكندرية، أملًا في الفوز بالمكافأة المالية التي تمكنهم من إنقاذ مأواهم الأخير. ومن خلال هذه الرحلة، يطرح النص بأسلوب إنساني يمزج بين الكوميديا والدراما قضايا الصداقة، والكرامة، والشيخوخة، والتشبث بالأمل، مؤكدًا أن الإرادة قادرة على صناعة المستحيل مهما تقدمت سنوات العمر.

وقال الدكتور أيمن عبد الرحمن، مخرج القراءة المسرحية، إن تفاعل الجمهور مع العرض يؤكد نجاح تجربة القراءات المسرحية، وقدرتها على خلق علاقة مباشرة بين النص والجمهور، مشيرًا إلى أن هذا النوع من العروض يضع الكلمة في مقدمة المشهد، ويمنح الممثل مساحة واسعة للتعبير، كما يفتح المجال أمام المتلقي لتوظيف خياله في استكمال العالم المسرحي.

ومن جانبه، أكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن مشروع القراءات المسرحية أصبح أحد أهم المشروعات التي يتبناها المهرجان لدعم المؤلف المسرحي، موضحًا أن الإقبال الذي شهدته العروض يؤكد وجود جمهور حقيقي للنص المسرحي، ويشجع إدارة المهرجان على مواصلة هذا المسار خلال الدورات المقبلة، في إطار رؤيتها لدعم الكتابة المسرحية المصرية وإتاحة الفرصة للنصوص الجديدة للوصول إلى الجمهور.