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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة مميزة ورسالة.. دينا فؤاد تتفاعل مع جمهورها عبر إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
باسنتي ناجي

 شاركت الفنانة دينا فؤاد جمهورها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أحدث ظهور لها، حيث نشرت صورة "سيلفي" أمام المرآة بإطلالة أنيقة باللون الأسود، اعتمدت خلالها على مظهر بسيط ولافت، حظي بتفاعل واسع من متابعيها.

دينا فؤاد 

كما نشرت دينا فؤاد عبر "الستوري" رسالة حملت طابعًا تحفيزيًا، جاء فيها: "مستحيل تقلد حضور امرأة طلعتها كلها طالعة من عفوية مش تصنع"، في إشارة إلى أهمية العفوية والثقة بالنفس، مكتفية بإرفاقها بعدد من الرموز التعبيرية.

يُذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد كان مسلسل "حكيم باشا"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

دينا فؤاد نجوم الفن الفنانة دينا فؤاد

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