كندة علوش : اتحرمت من وطني بسبب السوشيال ميديا

قالت الفنانة كندة علوش إنها توقفت بشكل نهائي عن مشاركة أرائها في مختلف القضايا الوطنية والسياسية من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو البرامج التلفزيونية، مشددة علي أنها تري أن تعبير الفنان عن رأيه في هذا الزمن يحتاج لقوة خاصة علي دفع ثمنها وبشكل غالي للغاية، بداية من الابتعاد عن الوطن مثلما تعرضت في سوريا أو التعرض للشتائم والتجاوز عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضافت كندة علوش خلال لقائها بالجزء الثاني من حلقتها مع الاعلامي بلال العربي في برنامج ontheroad، قائلة :"لازم تكون مستعد تتشتم من اللي يسوي وميساوش"، مما جعلها تغلق حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم فيسبوك الذي ابتعدت عنه بشكل نهائي منذ ١٠ سنوات، لافتة الي أن القضايا الأنسانية هي التي لاتزال تدافع عنها بقوة من خلال منصاتها المختلفة، مشيرة إلي أن ما يحدث في العالم من حولنا أكبر بكثير مما يتصور الإنسان.



جدير بالذكر أن الجزء الاول من حلقة الفنانة كندة علوش تصدر مؤشر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي تحدثت خلاله لاول مرة عن الأمومة في حياتها وعلاقتها بزوجها عمرو يوسف وكيفية الموازنة بين الأمومة والتمثيل وغيرها من التفاصيل التي تحدثت عنها.