قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله يهاجم اتفاق الإطار مع إسرائيل ويصفه بـ"هدية مجانية" لنتنياهو
بعد سقوط 3 ضحايا.. لماذا تحولت قرى منيا القمح إلى بؤرة لخطر الكوبرا؟
وزير الأوقاف يُهنئ الشعب المصري بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية ويشيد بفوز منتخب مصر
هاري كين يدعو جماهير إنجلترا للسهر: احتفلوا معنا حتى شروق الشمس إذا تأهلنا
بعد رفعه علم فلسطين.. فيفا ينصف حسام حسن ويرفض معاقبته
الثانوية العامة 2026.. إصابة طالبتين بإغماء أثناء أدائهن الامتحان بالدقهلية
رئيس كوريا الجنوبية يُشيد بجهود الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام والرخاء
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين ميدانيين من حماس في غزة
محمود عباس يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
موقف إنساني.. وزير الأوقاف يستمع لمواطن استوقفه أمام مسجد السيدة نفيسة ويكلّف ببحث مشكلته
مصدر: أحمد فتوح خارج حسابات مباراة الأرجنتين.. واللاعب لم تكتمل جاهزيته
أبو العينين يعلن تشكيل المكتب الدائم للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط .. الأردن تتنازل لصالح المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كندة علوش : اتحرمت من وطني بسبب السوشيال ميديا

كندة علوش
كندة علوش
قاسم

قالت الفنانة كندة علوش إنها توقفت بشكل نهائي عن مشاركة أرائها في مختلف القضايا الوطنية والسياسية من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو البرامج التلفزيونية، مشددة علي أنها تري أن تعبير الفنان عن رأيه في هذا الزمن يحتاج لقوة خاصة علي دفع ثمنها وبشكل غالي للغاية، بداية من الابتعاد عن الوطن مثلما تعرضت في سوريا أو التعرض للشتائم والتجاوز عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضافت كندة علوش خلال لقائها بالجزء الثاني من حلقتها  مع الاعلامي بلال العربي في برنامج ontheroad، قائلة :"لازم تكون مستعد تتشتم من اللي يسوي وميساوش"، مما جعلها تغلق حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم فيسبوك الذي ابتعدت عنه بشكل نهائي منذ ١٠ سنوات، لافتة الي أن القضايا الأنسانية هي التي لاتزال تدافع عنها بقوة من خلال منصاتها المختلفة، مشيرة إلي أن ما يحدث في العالم من حولنا أكبر بكثير مما يتصور الإنسان.


جدير بالذكر أن الجزء الاول من حلقة الفنانة كندة علوش تصدر مؤشر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي تحدثت خلاله لاول مرة عن الأمومة في حياتها وعلاقتها بزوجها عمرو يوسف وكيفية الموازنة بين الأمومة والتمثيل وغيرها من التفاصيل التي تحدثت عنها.

كندة علوش صور كندة علوش أزمات كندة علوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

وزيرة الإسكان

وزيرة الإسكان تستمع إلى أحد سكان مشروع سكن الموظفين المنتقلين للعاصمة بمدينة بدر

أسواق الكويت

تقرير: أسواق الكويت حافظت على مرونتها نسبيا رغم الاضطرابات الجيوسياسية

الذهب

23% مكاسب سنوية للذهب في مصر.. عيار 21 يضيف 1065 جنيهات والأوقية تقفز 669 دولارًا عالميًا

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد