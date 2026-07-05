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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم داستن هوفمان في مهرجان كارلوفي فاري تقديرا لمسيرته

مهرجان كارلوفي فاري السينمائي
مهرجان كارلوفي فاري السينمائي
محمد نبيل

شهد مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، حضورًا لافتًا للنجم الأمريكي داستن هوفمان، الذي تحدث عن الأوضاع في الولايات المتحدة، معتبرًا أن حالة الانقسام التي تشهدها البلاد اليوم تعد من بين الأشد منذ حقبة حرب فيتنام.

 

وفي أجواء اتسمت بروح الدعابة، أطلق النجم الحائز على جائزتي أوسكار تعليقًا طريفًا، قائلاً إنه "ما زال يحاول معرفة من يكون"، في مزحة لاقت تفاعلًا من الحضور.
 

وكان مهرجان كارلوفي فاري قد كرم داستن هوفمان خلال حفل افتتاح دورته الحالية، بمنحه جائزة "الكريستال" تقديرًا لإسهاماته الفنية البارزة في السينما العالمية، احتفاءً بمسيرة امتدت لعقود وقدم خلالها مجموعة من أبرز الأعمال في تاريخ السينما.

سيعرض المهرجان هذا العام 12 فيلما في المسابقة الرئيسية، و12 فيلما في مسابقة "Proxima"، و12 فيلما ضمن العروض الخاصة، بالإضافة إلى عشرات الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 200 فيلم.


يعد مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي ثاني أقدم مهرجان سينمائي في العالم بعد فينيسيا. تأسس عام 1946، ويحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين لتأسيسه، مع أنه لا يزال في دورته رقم 60 فقط.

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