مهرجان الجونة السينمائي يجدد شراكته مع شبكة تلفزيون النهار كناقل رسمي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي وشبكة تليفزيون النهار عن تجديد شراكتهما مع للعام الثاني على التوالي، لتكون "النهار" الناقل الرسمي للمهرجان خلال دورته التاسعة، التي تُقام في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، استكمالًا لنجاح التعاون بين المؤسستين العام الماضي.



بموجب الاتفاق تحتفظ شبكة تليفزيون النهار بحقوق البث لحفلَي افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي الرسمي للمهرجان. كما ستقدم الشبكة التغطية اليومية الكاملة لأبرز فعاليات المهرجان، بما في ذلك الندوات وورش العمل، والسجادة الحمراء، والأنشطة السينمائية المختلفة.



وبهذه المناسبة قال عمرو منسي، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لمهرجان الجونة السينمائي: "يسعدنا تجديد شراكتنا مع شبكة النهار؛ فقد ساهم هذا التعاون العام الماضي في نقل أجواء وروح مهرجان الجونة السينمائي إلى جمهور واسع في مختلف أنحاء مصر، ونتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة معًا خلال الدورة الجديدة."



وتستعد شبكة تلفزيون النهار لتنفيذ تجهيزات تقنية متطورة تواكب العام الثاني من هذه الشراكة، مع تقديم أعلى معايير الإنتاج والبث بما يعكس المكانة الدولية التي يحظى بها مهرجان الجونة السينمائي، ويواكب أهمية فعالياته.



الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.