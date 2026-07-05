ولاء الشريف تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مبهجة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ولاء الشريف متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية ناعمة، مرتدية فستانًا باللونين الأبيض والوردي، وسط أجواء شاطئية، مع ابتسامة لافتة نالت إعجاب جمهورها.

وحازت الصورة على تفاعل واسع من متابعيها، الذين أشادوا بإطلالتها الأنيقة وأجواء الصورة الصيفية، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها البسيطة والمميزة.

وتواصل ولاء الشريف نشاطها الفني خلال الفترة الحالية، وتحرص على مشاركة جمهورها باستمرار بأحدث إطلالاتها ولحظاتها اليومية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استعدادها لخطوات فنية جديدة.