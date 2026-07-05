غدا.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش «23 يوليو و30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن»

ضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال شهر يوليو، يقيم قطاع المسرح برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي، ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان «من 23 يوليو إلى 30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن» في السابعة والنصف من مساء غد الاثنين بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث فى الملتقى الأستاذ الدكتور طارق منصور الكاتب والمؤرخ وأستاذ التاريخ الحديث جامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري بجامعة الزقازيق، الدكتور طارق أبو هشيمة مدير المرصد العالمي للفتوى بدار الإفتاء المصرية، اللواء أركان حرب هشام الهناوى مستشار الشئون الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الفنان القدير طارق الدسوقي، الكاتب الصحفي أحمد رفعت، الإعلامي محمود التميمي الباحث في الشخصية المصرية .

ملتقى الهناجر الثقافي

وتدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مؤسس ومدير الملتقى، ويتضمن برنامج الملتقى باقة من أشهر الأغانى الوطنية، يقدمها ضيوف شرف الملتقى الفنانة غادة الدجوي والفنانى هبة رمضان، وفرقة «الخان» بقيادة المايسترو

فادي المغربي .