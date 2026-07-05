رئيس مركز جنيف للدبلوماسية: كييف ترفض ضم أي أراضي أوكرانية إلى روسيا

قال ميكولا فولكفسكي، رئيس مركز جنيف للدبلوماسية، إن 80% من بنود اتفاقية السلام ما زالت مطروحة على الطاولة، وأوكرانيا تُصر على ألا يكون هناك أي ضم للأراضي الأوكرانية إلى روسيا، وبالنسبة لروسيا، فإنها أبدت استعدادًا لحل هذه المشكلة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بالنسبة لأوكرانيا، فإنها بالفعل مستعدة للسلام، وهناك وساطة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه بالفعل عملية سلام، ونعتقد أنها الآن تسير على قدم وساق.

وأوضح أنه بالنسبة لروسيا، فإن لديها شرطًا واحدًا لإنهاء هذه الحرب، وهو أن أوكرانيا يجب ألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي، وعلى الجانب الآخر، تُصر أوكرانيا على ألا يكون هناك أي ضم لأراضيها من قبل روسيا، متمنيا أن يكون هناك نوع من تقريب وجهات النظر في المستقبل.

منطقة عازلة على الحدود الأوكرانية

وعن بناء روسيا لمنطقة عازلة على الحدود الأوكرانية، أكد أن هذا يُعد أحد التصرفات الروسية، وهي بالفعل كانت قد فكرت في ذلك من قبل، وهناك الكثير من المعلومات المتعلقة بهذا الأمر، مردفا: "نحن قد نقلق بسببه، ولكن علينا أن نقول إن الأمر أصبح حساسًا للغاية، ولا بد من وجود نوع من التفاهم بين الطرفين، ونوع من الأخذ والعطاء، حتى نصل إلى هذه الاتفاقيات".