قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المجموع من 100 درجة منها 5 على المواظبة والسلوك|قرار عاجل لتلاميذ ابتدائي دفعة 2027
برشلونة ينهي الشوط الأول متقدما علي الأهلي بهدفين نظيفين
قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟
مسرى يطرق الأبواب.. ماذا يحدث في الطقس خلال الأيام المقبلة؟
ترامب: أعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي في سوريا ولكن لن أتحدث عنه
الأهلي وبرشلونة.. حمزة عبدالكريم يصافح زملائه القدامي قبل مبارة كأس خوان جامبر
رفض الاحتفال.. حمزة عبد الكريم يسجل هدف برشلونة الأول في مرمى الأهلي
كيف يؤثر المشهد السياسي على الوضع الاقتصادي؟.. خبير يوضح
هيئة الدواء لـ المواطنين: ممنوع شراء حقن التخسيس عبر السوشيال أو من دون ترخيص
سنتكوم: تحويل مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري على إيران
محافظ الدقهلية يقود ماراثون «ممشى المنصورة» الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبدالمجيد جابر يطالب نقيب المحامين بتفعيل مدونة السلوك

عبدالمجيد جابر
عبدالمجيد جابر

طالب  عبد المجيد جابر، المحامي بالنقض والمتحدث الرسمي لحملة «ادعم نقابتك»، نقيب المحامين، بضرورة تفعيل مدونة السلوك المهني، والتعامل بحسم مع بعض الممارسات التي تظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يحافظ على هيبة مهنة المحاماة وصورتها أمام المجتمع.

وأكد جابر أن حرية التعبير لا تتعارض مع الالتزام بآداب وتقاليد مهنة المحاماة، وأن منصات التواصل الاجتماعي، رغم كونها مساحة مفتوحة للتعبير والنقاش، لا ينبغي أن تتحول إلى مجال للإساءة إلى المهنة أو الترويج لممارسات تتعارض مع القواعد المهنية والقانونية.

أين قرار هيئة المكتب الأخير بشأن السوشيال ميديا؟

وتساءل  عبد المجيد جابر عن مصير قرار هيئة مكتب نقابة المحامين الأخير بشأن تنظيم ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا بتفعيل القرار بصورة واضحة، خصوصًا في ظل ما وصفه بوجود تجاوزات تستوجب الوقوف أمامها حفاظًا على صورة المحامي وهيبة النقابة.

وقال إن تنظيم الظهور والتعامل المهني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح أمرًا ضروريًا في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن ما ينشره المحامي أو يتداوله باسمه قد ينعكس بصورة مباشرة على سمعة المهنة بأكملها.

وأضاف أن الأمر لا يتعلق بالتضييق على المحامين أو مصادرة آرائهم، وإنما يتعلق بـ ضمان الالتزام بالقواعد المهنية والحدود التي تفرضها كرامة المهنة وتقاليدها.

هل وصلت الأمور إلى الجهر بإحضار شهود زور؟

وفي لهجة شديدة، انتقد جابر ما وصفه بأنه تجاوز خطير يتمثل في الجهر أو الترويج لفكرة إحضار شهود زور، متسائلًا: «هي وصلت للجهر بإحضار شهود زور؟! ما هذا الهراء؟!».

وأكد أن مثل هذه الأمور، إذا صدرت على سبيل الجد، فإنها تمثل أمرًا بالغ الخطورة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرد محتوى عابر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الشهادة الزور جريمة يعاقب عليها القانون، وأن المحامي بحكم رسالته المهنية ودوره في تحقيق العدالة يجب أن يكون أكثر الناس حرصًا على احترام القانون، وليس الترويج لما يخالفه.

وشدد المتحدث الرسمي لحملة «ادعم نقابتك» على أن بعض العبارات لا يصح إطلاقها أو الترويج لها حتى على سبيل المزاح أو الهزل، خاصة عندما ترتبط بأفعال تمس العدالة أو نزاهة الإجراءات القضائية.

وأوضح أن المحامي لا يمثل نفسه فقط عندما يظهر بصورة علنية باعتباره محاميًا، وإنما يرتبط اسمه بصورة المهنة التي ينتمي إليها، وهو ما يجعل الالتزام بالسلوك المهني مسؤولية تتجاوز حدود الحساب الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن هيبة المحاماة تبدأ من المحامين أنفسهم، وأن احترام القضاء والقانون وحقوق الخصوم وأصول المهنة يجب أن يظل ثابتًا في الواقع وعلى المنصات الرقمية على حد سواء.

تفعيل مدونة السلوك ضرورة لحماية المهنة

ويرى عبد المجيد جابر أن تفعيل مدونة السلوك المهني للمحامين يمثل أحد الأدوات المهمة للحفاظ على تقاليد المهنة، ووضع إطار واضح للتعامل مع التجاوزات، لا سيما مع التطور المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي.

فالمشكلة لم تعد مقتصرة على ما يحدث داخل قاعات المحاكم أو مكاتب المحامين، وإنما امتدت إلى صفحات «فيسبوك» و«تيك توك» و«يوتيوب» وغيرها من المنصات، حيث أصبح المحتوى المهني والشخصي يصل إلى آلاف الأشخاص خلال دقائق.

ومن هنا، فإن وجود قواعد واضحة للتعامل مع المحتوى المنشور باسم المحامي أصبح ضرورة مهنية، مع التأكيد في الوقت نفسه على احترام حرية الرأي والتعبير والضمانات القانونية والنقابية، وعدم استخدام أي قواعد مهنية كوسيلة للتضييق غير المشروع على المحامين.

وأكد جابر أن صدور القرارات وحده لا يكفي، وأن الأهم هو تفعيلها وتطبيقها بصورة عادلة وواضحة.

وأشار إلى أن احترام القرارات النقابية يرسخ الثقة في المؤسسات النقابية ويبعث برسالة واضحة بأن نقابة المحامين حريصة على حماية المهنة من أي ممارسات يمكن أن تسيء إلى صورتها أو تنتقص من مكانتها.

وأضاف أن تطبيق القواعد يجب أن يكون منضبطًا وعادلًا وعلى الجميع دون استثناء، مع مراعاة حق كل محامٍ في الدفاع عن نفسه وحقوقه النقابية والقانونية.

حماية هيبة المحاماة مسؤولية جماعية

وتأتي هذه الدعوة في إطار نقاش أوسع حول مستقبل مهنة المحاماة في ظل التحول الرقمي، حيث لم تعد صورة المحامي تتشكل فقط من خلال أدائه داخل المحكمة، وإنما أيضًا من خلال حضوره الإعلامي والرقمي.

فالمحامي الذي يظهر أمام الجمهور باعتباره ممثلًا للقانون والعدالة مطالب بأن يدرك أن بعض العبارات والممارسات قد تتجاوز حدود التعبير الشخصي لتصبح إساءة إلى هيبة مهنة المحاماة.

ولهذا، فإن تفعيل مدونة السلوك ووضع آليات واضحة للتعامل مع المخالفات، خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن أن يسهم في حماية المحامين أنفسهم، وحماية النقابة، والحفاظ على الصورة التي تستحقها مهنة المحاماة.

عبد المجيد جابر: نحتاج إلى نقابة تحمي المهنة وتضبط الأداء

واختتم  عبد المجيد جابر، المحامي بالنقض والمتحدث الرسمي لحملة «ادعم نقابتك»، بالتأكيد على أن المطلوب ليس التضييق على المحامين أو فرض قيود غير مبررة على آرائهم، وإنما حماية المهنة من الممارسات التي تتعارض مع رسالتها وتقاليدها.

وشدد على أن احترام القانون والقضاء وحقوق الخصوم، والابتعاد عن أي سلوك يمكن أن يمس نزاهة العدالة، يجب أن تكون خطوطًا حمراء لا يجوز تجاوزها.

وأكد أن تفعيل القرار الأخير لهيئة المكتب بشأن السوشيال ميديا، وتفعيل مدونة السلوك، أصبحا من الأمور المهمة للحفاظ على هيبة المحاماة وصورة المحامي المصري.

وفي النهاية، تبقى الرسالة الأهم أن قوة نقابة المحامين لا تقاس فقط بما تصدره من قرارات، وإنما بقدرتها على تطبيق قواعدها بصورة عادلة تحفظ للمحامي كرامته، وللمهنة هيبتها، وللعدالة مكانتها.

«لا يصح الجهر بمثل هذه الأمور على سبيل الجد أو الهزل.. ومطلوب تفعيل القرار الأخير حفاظًا على هيبة المحاماة».

عبد المجيد جابر المحامي ادعم نقابتك المحامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| ما حكم إظهار الرقبة من الحجاب في صيحات الموضة؟.. هل يجوز الحلف على المصحف كذبا لتجنب المشكلات؟.. حكم التهادي بـ حلوى المولد النبوي

جانب من القوافل الدعوية

الأوقاف تنظم 1074 قافلة دعوية بمراكز الشباب بعنوان: «تشجيع الشباب على العمل التطوعي»

علي فخر

هل يجوز نصح الفتاة بسبب الحجاب غير المكتمل؟.. أمين الفتوى يوضح

بالصور

تحذير أمريكي من سيارات قد تشتعل فجأة.. 3.2 مليون سيارة في دائرة الخطر

سيارات مستعلة
سيارات مستعلة
سيارات مستعلة

أسعار بروتون جين 2 المستعملة في مصر

بروتون جين 2
بروتون جين 2
بروتون جين 2

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد