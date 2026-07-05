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الأرصاد تحذر من تزايد درجات الحرارة والرطوبة وارتفاع الأمواج| تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موجة حر ورطوبة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد البدوي

تشهد مصر خلال الأيام المقبلة استمرار الأجواء الصيفية القاسية، حيث تسيطر موجة من الطقس شديد الحرارة المصحوبة بارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس في المحافظات. 

توقعات حالة الطقس 

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 6 يوليو وحتى الجمعة 10 يوليو 2026، متوقعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى على عدد من الطرق، ونشاط متقطع للرياح في بعض المناطق، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر خاصة أثناء القيادة المبكرة.

أجواء شديدة الحرارة نهارًا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد طقسًا مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ نهارًا ليسود طقس شديد الحرارة ورطب على معظم المحافظات، بينما يكون الطقس حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية. وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

شبورة مائية تستدعي الحذر

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية في الفترة ما بين الرابعة والثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وقد تزداد كثافة الشبورة في بعض المناطق، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية ويستلزم القيادة بحذر.

رياح متقطعة وزيادة في الإحساس بالحرارة

وتوقعت الأرصاد نشاطًا متقطعًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية طوال فترة التوقعات، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، لتتجاوز الحرارة المحسوسة القيم الفعلية المسجلة في الظل بفارق يتراوح بين درجة واحدة و3 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى بين 35 و36 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 37 و38 درجة.
السواحل الشمالية: العظمى من 30 إلى 31 درجة، والمحسوسة بين 33 و34 درجة.
شمال الصعيد: العظمى تتراوح بين 37 و40 درجة، فيما تسجل الحرارة المحسوسة من 39 إلى 42 درجة.
جنوب الصعيد: يستمر الطقس شديد الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 40 و43 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى ما بين 41 و44 درجة مئوية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، مع توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب احتمالية انخفاض الرؤية الناتج عن الشبورة المائية.

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