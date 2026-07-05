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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جيمري بايسال تغادر المستشفى بعد استئصال ورم بالثدي وتطلب الدعاء

النجمة التركية جيمري بايسال
النجمة التركية جيمري بايسال
أوركيد سامي

غادرت النجمة التركية جيمري بايسال، المستشفى بعد أيام من خضوعها لعملية جراحية لاستئصال ورم في الثدي، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة، لكنها لا تزال في انتظار نتائج الفحوصات الطبية النهائية، وهو ما دفعها إلى توجيه رسالة مؤثرة لجمهورها طالبتهم فيها بالدعاء لها خلال هذه المرحلة.

وشاركت جيمري بايسال متابعيها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي بتطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها تشعر بتحسن بعد العملية، إلا أنها تحتاج إلى فترة من الراحة والتعافي قبل العودة إلى أنشطتها الفنية المعتادة.

وقالت في رسالتها: "أنا بخير، لكنني بحاجة إلى فترة طويلة من الراحة، وأرجو ألا تنسوني من دعواتكم، فما زلت بانتظار نتائج الفحوصات والتحاليل". وأضافت أن الصحة هي أعظم نعمة يمتلكها الإنسان، داعية الجميع إلى الاهتمام بصحتهم وإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري للكشف المبكر عن أي مشكلات صحية.

وكانت جيمري بايسال قد أعلنت بنفسها تفاصيل حالتها الصحية خلال الأيام الماضية، موضحة أنها فضلت الحديث عنها بشكل مباشر حتى لا تترك المجال أمام انتشار الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة بشأن وضعها الصحي.

وأشارت إلى أن الفحوصات الطبية أظهرت وجود ورم حميد في الثدي، وبعد استشارة الفريق الطبي تقرر إجراء عملية جراحية لاستئصاله، والتي تكللت بالنجاح، لتبدأ بعدها مرحلة التعافي ومتابعة نتائج التحاليل اللازمة للاطمئنان بشكل كامل على حالتها.

وتفاعل عدد كبير من محبي النجمة التركية مع رسالتها، حيث انهالت عليها آلاف التعليقات التي حملت كلمات الدعم والتمنيات لها بالشفاء العاجل، معربين عن أملهم في أن تأتي نتائج الفحوصات مطمئنة وأن تعود قريبًا إلى جمهورها وأعمالها الفنية.

وتعد جيمري بايسال واحدة من أبرز نجمات الدراما التركية في السنوات الأخيرة، إذ بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات التجارية قبل أن تنتقل إلى عالم التمثيل، وحققت شهرة واسعة بعد مشاركتها في عدد من الأعمال الناجحة، من بينها "Yesil Deniz"، و"Don't Let Go of My Hand"، و"Twist of Fate".

كما شاركت مؤخرًا في مسلسل "ورد وذنوب"، الذي تدور أحداثه حول قصة مليئة بالأسرار والتقلبات الدرامية، ويشاركها البطولة كل من مراد يلدريم، سيردار أورتشين، بهار جوكشيري، أمل تشولجيتشان، وأويا أونوستاسي، فيما تولى إخراج العمل دينيزجان تشيليك.

ويواصل جمهور جيمري بايسال متابعة تطورات حالتها الصحية ، متمنين لها الشفاء الكامل والعودة سريعًا إلى الساحة الفنية بعد انتهاء فترة العلاج والتعافي.

النجمة التركية جيمري بايسال اخبار الفن نجوم الفن

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