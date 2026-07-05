فيها حاجه حلوة.. مطران مطاي بالمنيا: نشكر إخوتنا المسلمين في قرية حلوة لإخمادهم حريق كنيسة.. صور

اندلع حريق داخل حجرة داخل كنيسة بقرية حلوة بمركز مطاي شمال المنيا، وعلى الفور هرع المسلمين إلى الكنيسه في موقف وطني وانساني جسده أهالي القرية من المسلمين، بعدما سارعوا إلى المشاركة في إطفاء حريق محدود اندلع داخل الكنيسة.

ومن جانبها اصدرت كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية حلوة التابعة لإيبارشية مركز مطاي للأقباط الأرثوذكس، بالموقف التعاوني للمصريين في الشدة، ووصفته عبر البيان بالموقف الوطني والإنساني الذي جسده أهالي القرية من المسلمين، وتجسيد معاني الأخوة والمحبة وروح المسؤولية.

وقالت الكنيسة، في بيان أصدرته أمس برئاسة نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي وتوابعها، إن الحريق نشب داخل غرفة القربان بالكنيسة، وتمت السيطرة عليه سريعًا، دون وقوع أي إصابات أو خسائر تُذكر.

وأكدت الكنيسة بالغ شكرها وامتنانها لأهالي قرية حلوة الذين بادروا بالمشاركة في احتواء الحريق منذ اللحظات الأولى، في صورة وطنية مشرفة عكست تماسك أبناء القرية وتجسيدهم الحقيقي لقيم الأخوة والمحبة والتعايش.

توجهت الكنيسة بالشكر والتقدير إلى القيادات المدنية، وضباط وأفراد الحماية المدنية، ورجال الأمن، على سرعة الانتقال والاستجابة والتعاون المخلص حتى انتهاء الموقف بكفاءة

كانت الحماية المدنية بمركز مطاي شمال المنيا، سيطرت على حريق محدود اندلع باحدي الغرف بمبني خدمات بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية حلوة التابعة لمطرانية مطاي، دون وقوع أي خسائر بشرية أو امتداد النيران إلى باقي أجزاء الكنيسة.

وجرى التعامل مع الحريق الذي تبين أنه اندلع في غرفة خبز القربان، والسيطرة عليه بالكامل في وقت قصير، بمشاركة قوات الحماية المدنية وبمساندة أهالي القرية، الذين سارعوا إلى المساهمة في احتواء الموقف.