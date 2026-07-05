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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تعليم المنيا: مُراقب يتعرض لأزمة قلبية مفاجئة.. وضبط 3 طلاب بحوزتهم سماعات وفيزا للغش

نقل مراقب للمستشفى
نقل مراقب للمستشفى
ايمن رياض

واصلت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا متابعة أعمال الامتحانات، فقد تم رصد عدد من الوقائع والتعامل معها فوراً وفقاً للوائح المنظمة.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

وقال صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم ضبط ثلاثة طلاب بإحدى لجان إدارة المنيا التعليمية بحوزتهم أجهزة إلكترونية تستخدم في الغش، عبارة عن سماعات وأجهزة "فيزا" وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالتها إلى الجهات المختصة، تمهيداً لإرفاقها بأوراق الإجابة وإرسالها إلى كنترول أسيوط لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

كما تم ضبط عدد من السماعات الإلكترونية خارج بعض اللجان التابعة لإدارة المنيا التعليمية، في إطار المتابعة الأمنية لامن الإدارة التعليمية المستمرة، بما يعكس فاعلية الإجراءات الاحترازية والتنبيهات المشددة لضمان نزاهة الامتحانات

وأردف تعرض أحد الملاحظين، البالغ من العمر 57 عاماً، لأزمة قلبية مفاجئة أثناء أداء عمله، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم التواصل معه هاتفياً للاطمئنان على حالته الصحية، وحاليا حالته مستقره، كما تم نقل إحدى طالبات لجنة تابعة لإدارة سمالوط التعليمية إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كانت قد أجرت عملية جراحية في اليوم السابق، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التعليم علي عدم التهاون مع أي محاولة للإخلال بانضباط الامتحانات، وأن جميع الوقائع يتم التعامل معها بكل حسم وفقاً للقانون، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على نزاهة وشفافية امتحانات الثانوية العامة.

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