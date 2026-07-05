المنيا.. 1.3 مليون خدمة طبية ضمن المبادرات الرئاسية للصحة خلال عام

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقديم مليون و371 ألفًا و261 خدمة طبية للمواطنين على مدار عام ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى يونيو 2026، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز المنظومة الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع مظلة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى معدلات الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المبادرات الرئاسية تمثل أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري، لما حققته من نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار المحافظة في تقديم الدعم الكامل لجهود مديرية الصحة، والتوسع في تنفيذ المبادرات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع الفئات المستهدفة بسهولة ويسر.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الخدمات شملت إجراء 488 ألفًا و12 استبيانًا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وفحص 460 ألفًا و628 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال الفحوصات والعلاج إلى الجهات المختصة.

وأضاف أن المبادرات تضمنت أيضًا فحص 133 ألفًا و819 مواطنًا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وفحص 132 ألفًا و862 طفلًا للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، إلى جانب توقيع الكشف الطبي على 100 ألف و704 من المقبلين على الزواج، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وغير السارية والوراثية والنفسية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرات شملت كذلك فحص 42 ألفًا و939 سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، وإجراء الفحوصات لـ6 آلاف و558 طفلًا للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، فضلًا عن تقديم خدمات الفحص والتحاليل الطبية لأكثر من 5 آلاف و739 من كبار السن، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض، وتحسين جودة الرعاية الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.