قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تعبر باراجواي إلى ربع نهائي كأس العالم بهدف «مبابي»
نقل الأنبا إيلاريون إلى المستشفى إثر أزمة قلبية.. ومحافظ البحر الأحمر يطمئن على حالته | صور
إجهاد بدني يضرب نجمي منتخب الأرجنتين قبل مواجهة مصر | تفاصيل
علي جمعة: النية الحسنة لا تكفي .. وقد يهلك المجتمع بالعمل الفاسد
محسن صالح: حسام حسن أصبح أكثر نضجًا واتزانًا في التعامل مع الانتقادات
محلل سياسي: إسرائيل تستغل «الوقت الضائع» لتحقيق مكاسب قبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق
انطلاق BMW الفئة السابعة بقدرات كهربائية بالكامل.. صور
«مبابي» يضرب من علامة الجزاء.. فرنسا تتقدم على باراجواي في الدقيقة 70
خوفاً من الاعتقال .. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يتراجع عن السفر لنيويورك
فستان جريء مجسم .. روبي تثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد
فى ذكراه .. قصة وفاة عبد السلام النابلسي بعد إفلاسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق

الإيجار القديم
الإيجار القديم
عبد العزيز جمال

تتصدر زيادة الإيجار القديم اهتمام شريحة واسعة من المواطنين مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة، خاصة أصحاب المحلات والوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم ، بعدما حددت التعديلات موعد بدء الزيادة خلال شهر سبتمبر 2026 .

وتهم هذه الزيادة ملايين الملاك والمستأجرين، لأنها تحدد موعد الزيادة المقبلة، وآلية رفع القيمة الإيجارية تدريجياً، إلى جانب المدد الانتقالية قبل تحرير العقود؛ حيث تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، بينما تمتد مهلة الوحدات السكنية إلى 7 سنوات ، مع حالات محددة قد تؤدي إلى الإخلاء قبل نهاية المدة .

الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخط

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

بحسب التعديلات المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2026، بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية اعتباراً من سبتمبر 2025، بنسبة 15% سنوياً من القيمة الإيجارية المحددة بعد آخر زيادة رسمية . 

وتطبق الزيادة على الوحدات السكنية وغير السكنية، بما يشمل المحلات والأنشطة التي تخضع لقواعد الإيجار القديم ، على أن تستمر الزيادة بشكل دوري خلال الفترة الانتقالية المحددة قانوناً، والتي تنتهي في عام 2032 للوحدات السكنية .

نص الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم

تنص المادة 6 من التعديلات على زيادة دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوياً، وتطبق هذه النسبة على القيم المحددة في المادتين 4 و5 من القانون . 

ويعني ذلك أن الزيادة ليست قراراً مؤقتاً لشهر واحد، لكنها جزء من آلية سنوية تستهدف رفع القيمة الإيجارية تدريجياً طوال المدة الانتقالية ، بما يغير شكل العلاقة المالية بين المالك والمستأجر مقارنة بالنظام القديم.

وتستهدف هذه الآلية تقليل الفجوة بين القيم الإيجارية القديمة والقيم الحالية في السوق، مع منح المستأجرين فترة زمنية لتوفيق أوضاعهم .

المحلات والوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات

حددت التعديلات مدة انتقالية للوحدات غير السكنية، ومنها المحلات، تنتهي بعد مرور 5 سنوات، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية وفق القواعد الجديدة . 

وتشمل الوحدات غير السكنية الأماكن المستخدمة في الأنشطة التجارية أو المهنية أو الإدارية، متى كانت خاضعة لنظام الإيجار القديم وتنطبق عليها أحكام القانون . 

الإيجار القديم

وتعد هذه المدة مهمة لأصحاب المحلات والملاك، لأنها تحدد الإطار الزمني المتبقي قبل انتهاء النظام القديم بالنسبة للأنشطة غير السكنية، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية خلال تلك الفترة .

الوحدات السكنية أمام مهلة 7 سنوات

بالنسبة للوحدات السكنية، تمتد المدة الانتقالية إلى 7 سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وهي مدة أطول من المقررة للوحدات غير السكنية . 

وتمنح هذه المهلة المستأجرين وقتاً أطول لتوفيق أوضاعهم، خاصة الأسر المقيمة في وحدات خاضعة للإيجار القديم منذ سنوات طويلة، مع الالتزام بالزيادات السنوية المقررة خلال فترة الانتقال . 

وبانتهاء المدة القانونية في عام 2032، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك، ما لم توجد تسوية أو صيغة قانونية جديدة بين الطرفين .

حالات الإخلاء الفوري في الإيجار القديم

لم تربط التعديلات الإخلاء فقط بانتهاء المدة الانتقالية، لكنها حددت حالات قد تؤدي إلى الإخلاء قبل انتهاء المدة، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

تشمل الحالات المشار إليها:

ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر .

ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه .

وفي هذه الحالات، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردها للمالك، لأن استمرار الانتفاع بالعين المؤجرة يصبح غير قائم على حاجة فعلية وفق الضوابط المحددة .

لماذا تهم زيادة الإيجار القديم المواطنين؟

تمس زيادة الإيجار القديم طرفي العلاقة الإيجارية بشكل مباشر؛ فالمستأجر يحتاج إلى معرفة موعد الزيادة وقيمتها السنوية حتى يعيد ترتيب التزاماته المالية ، بينما يترقب المالك أثر الزيادة على العائد الإيجاري وموعد تحرير العقد .

 كما أن التفرقة بين الوحدات السكنية وغير السكنية تمنح كل فئة إطاراً زمنياً مختلفاً، فالمحلات أمام مدة أقصر تبلغ 5 سنوات، بينما تمتد المهلة السكنية إلى 7 سنوات . 

رفع الإيجار إلى 8 آلاف جنيه.. مفاجآت من داخل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم

وتبقى متابعة النصوص الرسمية والتطبيق الفعلي أمراً ضرورياً للمواطنين، خاصة مع حساسية الملف وارتباطه بملايين العقود القديمة بين الملاك والمستأجرين .

القيمة الإيجارية الجديدة وتقسيم المناطق

اعتمد القانون تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق اقتصادية، ومناطق متوسطة، ومناطق متميزة ، وحدد القانون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل فئة على النحو التالي :

المناطق الاقتصادية: 250 جنيهاً شهرياً

المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهرياً

المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهرياً

ويتم احتساب زيادة 15% على هذه القيم أو على القيمة الفعلية الحالية، أيهما أكبر .

زيادة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم حالات الإخلاء الفوري في الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم

صورة أرشيفية

ثالث حالة.. مصرع طفلة بلدغة ثعبان بمنيا القمح والأهالي يطالبون بالتدخل

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل بدأت الزيادة؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل في مصر اليوم السبت 4 يوليو 2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026.. القنوات الناقلة

ترشيحاتنا

منتخب السلة

بعد الانتصار التاريخي على بطل أفريقيا.. منتخب مصر يضمن التأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات مونديال السلة

منتخب مصر لكرة السلة

منتخب مصر يهزم بطل أفريقيا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

إبراهيم فايق

إبراهيم فايق: التعادل مع بلجيكا إنجاز.. ومنتخب مصر واجه منتخبات تملك إرثا كبيرا في كأس العالم

بالصور

برج الحوت: حظك اليوم الأحد 5 يوليو 2026 .. فرصة لتجديد حياتك واستعادة توازنك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الجدي: حظك اليوم الأحد 5 يوليو 2026 .. فرصة جديدة تعيد ترتيب أولوياتك

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

رغم قوة بعض الطرازات.. تراجع مبيعات جنرال موتورز في السوق الأمريكية خلال الربع الثاني

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

كالأطفال أو المهرجين.. فيرستابن ينتقد سيارات ليجو في الفورمولا 1‏

بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن
بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن
بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ طريقة تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة | تفاصيل حالات الحذف من بطاقة التموين

مبنى القيادة الاستراتيجية - الأوكتاجون

تغطية خاصة لـ صدى البلد.. نقلة نوعية في منظومة القيادة الاستراتيجية.. معلومات عن الأوكتاجون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد