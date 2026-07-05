نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 75 لسنة 2026 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بعد أن أقره محلس النواب.

الرئيس السيسى يصدّق على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين

الرئيس السيسى يصدّق على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

الرئيس السيسى يصدّق على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية